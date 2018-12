Das perfekte Paar hat sich perfekt getrennt. Anders kann man das Liebes-Aus von Helene Fischer (34, "Farbenspiel") und Moderator und Volkssänger Florian Silbereisen (37) nicht bezeichnen. Von Betroffenheit, Herzschmerz oder gar Verzweiflung, alles Gefühle, die gemeinhin Paare beim Ende ihrer Liebe überkommen, kann bei den beiden Showstars nicht die Rede sein. Wir sind auseinander, aber alles ist gut, lautet ihre Botschaft. Ihr neuer und künftiger gemeinsamer Status: Glücklich getrennt.

Er verkündet auf Facebook, fast möchte man sagen, freudestrahlend: "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt". Und ihr offizielles, beinahe staatstragend steriles Statement lautet: "Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider. Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus."

Friede, Freude, Eierkuchen rechtzeitig zum besinnlichen Weihnachtsfest.

Wie alles begann

2005 hatten sich die beiden kennengelernt. Da war er schon ein Star der Schlager- und Volksmusik (mit neun der erste Plattenvertrag, mit zehn der erste TV-Auftritt in Karl Moiks "Wie die Alten sungen..."). Helene Fischer, in Sibirien geboren und das Ausnahmetalent in der deutschen Showbranche aus einer Familie von Russland-Deutschen, durfte mit Florian bei dessen Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik" im Duett singen. Da soll es zwischen den beiden hübschen jungen Leuten zwar schon gefunkt, aber noch nicht gezündet haben.

Wie dem auch sei: 2008 kamen sie sich auf einer gemeinsamen Tournee näher. Im gleichen Jahr besuchten sie als Paar das Oktoberfest in München und Florian Silbereisen sagte der "Bild": "Wir sind beide total ineinander verliebt." Es habe sie "wie ein Blitz erwischt. Wir haben es zunächst beide nicht geglaubt. Wir haben ganz schnell festgestellt, dass wir zusammenbleiben möchten." Sie klang schon damals etwas gesetzter: Der Flori sei der starke Mann an ihrer Seite, bei dem sie sich fallen lassen könne. Das sagte die junge Frau, die im Traum nicht den Fall, sondern nur den Aufstieg im Sinn hatte.

Mittlerweile ist sie der deutsche Superstar, kürzlich wurde sie sogar unter den Top 10 der weltweit meistverdienenden Sängerinnen gelistet. Und er ist eine verlässliche nationale Showgröße. Zusammen schienen sie auf einem kaum zu erschütterndem Fundament der Gemeinsamkeit zu ruhen.

Öffentliche Liebeserklärungen

Sie galten als unzertrennlich, obwohl sie kaum etwas an Persönlichem von sich preisgaben. Und wenn, waren das hübsch zusammengeschraubte Sätze, wie eben das perfekte Paar von- und übereinander perfekt zu sprechen pflegt. Bei der Bambi-Verleihung 2016 sagte Florian Silbereisen auf der Bühne, im Saal seien zwar viele schöne Frauen, aber man möge ihm verzeihen, wenn er sage: "Dass ich sehr glücklich und sehr stolz bin, dass die Allerschönste heute mit mir hier ist." Helene sei zu "Tränen gerührt" gewesen.

Ein Jahr später revanchierte sie sich bei der gleichen Veranstaltung und machte ihrem Flori auf der Bühne eine Liebeserklärung. "Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt. Für deine Liebe danke ich dir und dafür, dass du mein Zuhause bist."

Silbereisen hat einmal in "Bild" die Beziehung der beiden wie eine Begegnung zweier perfekt aufeinander abgestimmten Menschen beschrieben. "Wir denken ähnlich, können über ähnliche Dinge lachen. Und wir leben in einer ähnlichen Situation, sodass wir uns gegenseitig gut verstehen und beistehen können."

Wurden die Anzeichen übersehen?

Dass die beiden ihr Anwesen auf Mallorca verkauft haben, wurde nicht als Aufbruch zu neuen Ufern gewertet, denn es wurde von einem neuen Traumgrundstück am Ammersee (Oberbayern) berichtet, das die neue Heimat des Traumpaares werden sollte. Auch dass Helene Fischer in der Umgebung ihrer Hamburger Wohnung nur allein gesehen wurde, galt nicht als Indiz für eine Abkapselung.

Und auch kaum jemand schien hellhörig geworden zu sein, als Fischer bei der Aufzeichnung ihrer Weihnachtsshow in Düsseldorf ungewöhnlich nachdenkliche Sätze sprach. Medienberichten zufolge sagte sie auf der Bühne: "Jeder weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung endet und ein Lebenstraum platzt." Da war die Trennung wohl schon ausgesprochen.

"Unser Leben zu zweit war nicht nur schön"

Helene Fischer selbst hat via Instagram bestätigt: "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen". Laut RTL und "Bild" soll es der Luftakrobat Thomas Seitel sein, der zu ihrer Tour-Crew gehörte. Auch Silbereisen wisse, dass sie einen neuen Partner habe. Sie sei berührt davon, "mit welcher Größe Florian damit umgeht".

Was wiederum Florian Silbereisen großartig findet, denn er postete auf Facebook: "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche."

Er schreibt zudem über die Beziehung: "Wir hatten Höhen und Tiefen - wie alle anderen Paare." Weiter heißt es: "Trotzdem war unser Leben zu zweit aufgrund der ständigen Beobachtung nicht nur schön." Und Silbereisen gibt zu bedenken. "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig. Aber inzwischen sind wir 'glücklich getrennt'". Dringt mit diesem "inzwischen" ein ehrlicher Hinweis auf diese scheinbar perfekte Trennung durch?

Silbereisen habe jedenfalls nur noch einen Wunsch: "Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren! Diesen Traum konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es nun endlich!" Sein Versprechen zum Schluss: "Ihr werdet uns also auch weiterhin gemeinsam ertragen müssen."