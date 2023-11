Helene Fischer und Shirin David präsentieren Rap-Version von "Atemlos"

Eine ungewöhnliche Kombo: Schlagersängerin Helene Fischer und Rapperin Shirin David haben gemeinsam einen Song aufgenommen. Das sorgt nicht nur für Jubel bei den Fans.

Deutschrap und Schlagermusik passen auf den ersten Blick so gut zusammen, wie Schokolade und Chips – sprich: es ist etwas für besondere Geschmäcker. Schlager-Superstar Helene Fischer hat die Kombination trotzdem ausprobiert und gemeinsam mit der Rap-Queen Shirin David eine neue Version ihres Erfolgshits "Atemlos" aufgenommen. Das sorgt nicht nur für Freudensprünge bei ihren Fans.

Kritik und Jubel für neue Version von Atemlos

Unter einem Instagram-Video der beiden Musikerinnen, in dem sie einen ersten Einblick in das gemeinsame Werk ermöglichen, das am Donnerstag erscheinen soll, regt sich vor allem unter den Fischer-Fans auch Protest gegen die neue Version des Songs, der im Jahr 2013 erschien. Während die Sängerin sich in dem Video begeistert über die neuen Rap-Parts ihrer Kollegin äußert und sagt: "Der Song bekommt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feier das total", kritisieren manche Follower die Zusammenarbeit.

So bemängeln etwa einige User, dass Helene Fischer sich nicht "auf das Niveau herablassen" solle, dass "Deutschrap nicht ihr Stil" sei oder dass diese Art Musik nichts mehr mit "meiner Helene" zu tun habe. Aber es gibt auch Jubel für die ungewöhnliche Verschmelzung zum zehnten Jubiläum des Erfolgshits. So fordern einige Fans mehr von dieser "besonderen Kombi" und feiern die neue Version. Die können wir übrigens bald auch als Live-Performance sehen. Am 25. November 2023 werden beide Sängerinnen zu Gast bei Thomas Gottschalks letzter "Wetten dass..."-Show sein.