Für Helene Fischer geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Mega-Tour, erstmals politisch klare Worte nach den Vorfällen in Chemnitz und kurz vor dem Jahresende die offizielle Trennung von Florian Silbereisen. Bevor das ZDF am Abend wie üblich am ersten Weihnachtstag die große Helene-Fischer-Show ausstrahlt, wendet sich Fischer noch einmal mit einer Botschaft an die Fans.

In ihrem Statement lässt sie das Jahr Revue passieren und sagt über ihre eigene Haltung: "Ich habe mich in diesem Jahr einige Male sehr persönlich zu Wort gemeldet - aus verschiedensten Gründen."

Helene Fischer: Zwei große Themen des Jahres für sie

Sie greift in der Folge indirekt nochmal zwei große Themen ihres Jahres auf. Sie schreibt: "eine Sache war immer gleich: es kam von Herzen. So auch dieses Mal, denn ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Fest der Liebe mit vielen schönen Momenten im Kreis eurer Liebsten." Und dann folgt der Satz, der sich wie ein persönliches Fazit liest, der noch einmal zu zeigen scheint, warum sie sich zu Chemnitz klar äußerte und warum sie so gefühlvoll und freundschaftlich die Trennung von Florian Silbereisen bekanntgab. Sie schreibt: "L(i)ebt die Liebe - denn sie wird mehr, wenn man sie teilt."

Auch in der Helene-Fischer-Show ab 20.15 Uhr im ZDF, wird sich Helene Fischer noch einmal zu den beiden bestimmenden Themen ihres Jahres äußern. Die Sendung wurde Anfang Dezember aufgezeichnet. Dennoch wird indirekt auch die Trennung von Florian Silbereisen Thema sein. Wie das ZDF in der Show "Leute heute" bekanntgab, spricht Helene Fischer in ihrer Weihnachtssendung emotional über Beziehungsenden im Allgemeinen. Sie sagt: "Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt. Man ist traurig, natürlich kommt irgendwann vielleicht auch ein bisschen die Wut dazu, und der Schmerz sitzt unheimlich tief."

Helene Fischer und Florian Silbereisen Das perfekte Ende eines Traumpaares SpotOnNews

"Wir sind mehr" auch bei Helene Fischer-Show im ZDF

Und auch politisch wird sie noch einmal Stellung nehmen. "Wir erleben Hass und Gewalt mitten in Deutschland", soll sie dem ZDF zufolge sagen. Es habe sich viel geändert. Helene Fischer appelliert für Zusammenhalt und soll sich sogar mit "Wir sind mehr" abmoderieren. #wirsindmehr war das Motto derer, die in Chemnitz zu Tausenden gegen Fremdenhass auf die Straße gingen.

Helene Fischer scheint bei ihrem Jahresabschluss demnach noch einmal ein dickes Ausrufungszeichen senden zu wollen. Und das zum ersten Mal eben auch mit persönlichen Worten.

