Kaum ein Bereich leidet so sehr unter der Corona-Pandemie wie die Kulturbranche: Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen – alles abgesagt oder nur mit extrem großen Einschränkungen möglich. Die Berliner Helmut Newton Stiftung hat sich nun etwas Besonderes überlegt: eine Outdoor-Ausstellung. Über eine Länge von 85 Metern werden an der Außenwand des Kraftwerks in Berlin-Kreuzberg 30 von Newtons Werken zu sehen sein, darunter Aufnahmen von Supermodel Claudia Schiffer oder Sängerin Madonna aus den Neunzigerjahren.

Helmut Newton wäre 100 Jahre alt geworden

Anlass für die Präsentation ist ein rundes Jubiläum: Am 31. Oktober wäre Helmut Newton 100 Jahre alt geworden. Unter dem Namen Helmut Neustädter wurde er 1920 als Sohn einer jüdischen Familie in Berlin-Schöneberg geboren. Als 16-Jähriger begann er eine Lehre als Fotograf und brach dafür die Schule ab. 1938 flüchtete Newton vor den Nationalsozialisten nach Singapur. Von dort verschlug es ihn nach Australien, später lebte er mit seiner Frau June abwechselnd in Monaco und in Los Angeles. Dort kam er am 24. Januar 2004 bei einem Verkehrsunfall im Alter von 83 Jahren ums Leben. Beigesetzt wurde Newton in seiner Geburtsstadt Berlin.

Dort wird die Erinnerung an ihn durch die Helmut Newton Stiftung wach gehalten, die der Fotograf drei Monate vor seinem Tod, im Herbst 2003, gegründet hat. Die Stiftung verwaltet das Archiv Newtons und organisiert regelmäßig Ausstellungen, um die Arbeiten von Newton und seiner Frau zu bewahren. Zudem hatte der Fotograf noch zu Lebzeiten festgelegt, dass in den Räumen stets auch die Werke anderer Künstler gezeigt werden sollen.

Die Hommage zu Newtons 100. Geburtstag trägt den Titel "Helmut Newton One Hundred" und ist vom 31. Oktober bis zum 8. November 2020 am Kraftwerk in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg zu sehen.

