Der französische Musikproduzent Henri Belolo (1936-2019) ist am Montag in Frankreich mit 82 Jahren verstorben. Das teilte die französische Musikrechte-Gesellschaft Sacem via Twitter mit. "Trauer über den Tod von Henri Belolo, einem Sacem-Mitglied als Songwriter seit 1975. Er hat zur Entwicklung von Dance, Disco und House in Frankreich beigetragen, indem er für Gala und Eiffel 65 und Village People schrieb", so die Organisation über den in Casablanca, Marokko, geborenen Komponisten.

Zusammen mit seinem Kumpel und Komponisten-Kollegen Jacques Morali (1947-1991) begründete Belolo unter anderem 1977 die US-Disco-Band Village People, die mit ihren markanten Kostümen - Indianer, Polizist, Soldat, Bauarbeiter, Biker und Cowboy - und Songs wie "In the Navy" oder "Go West" im Jahr 1979 ihren Siegeszug um die Welt antraten. Der Mega-Hit "Y. M. C. A." wurde sogar zur Hymne der LGBT-Bewegung.