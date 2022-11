von Leonie Zimmermann Ammenkuhbauer Jörg und seine Patricia schweben im siebten Himmel. Die beiden haben sich bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Doch Patricia stand schon einmal vor der Kamera – für Erotikfilme.

Es war Liebe auf den ersten Blick, da sind sich beide einig: "Bauer sucht Frau"- Zuschauer konnten in diesem Jahr Zeuge davon werden, wie zwischen dem Ammenkuhhalter Jörg und seiner Herzensdame Patricia bereits von Tag eins an die Funken sprühten. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben durch die Sendung.

Komplettes Neuland ist die Kamera für die 40-jährige Kandidatin dabei nicht. Denn – wie vielen Zuschauern bereits aufgefallen ist – stand die Auserwählte von Bauer Jörg bereits vor der Kamera – und zwar für Erotikfilme. Ist dieses Geständnis nun ein Grund für dunkle Wolken am siebten Himmel von Patricia und Jörg?

RTL steht hinter Kandidatin

In einem Statement von RTL heißt es: "Patricia ist Kandidatin der aktuellen ‘Bauer sucht Frau‘-Staffel und hat uns von ihrer Vergangenheit erzählt. Dass sie vor vielen Jahren erotische Filme gedreht hat, ist nicht verwerflich und kein Grund, dass sie nicht an der Sendung teilnehmen darf."

Tatsächlich habe die Kandidatin sowohl die Produktionsfirma als auch ihren Auserwählten direkt nach Beginn der Sendung über ihre Vergangenheit informiert. Und vor kurzem waren die zwei Verliebten sogar zwei Wochen räumlich voneinander getrennt. Aber das lag nicht an einer geplanten Trennung, sondern an einer Corona-Infektion. Mittlerweile hat der 49-jährige Bauer seine geliebte Patricia wieder in die Arme schließen können.

Quelle: RTL