Wenn Queen Elizabeth II. einmal abdankt und ihr Sohn Prinz Charles den Thron besteigt, wird Herzogin Camilla zur "Queen Consort". Sie erhoffe sich damit auch mehr Aufmerksamkeit für ihr wohltätiges Engagement zum Thema häusliche Gewalt.

Herzogin Camilla hat in einem BBC-Interview über ihr Engagement gegen häusliche Gewalt gesprochen. "Es muss schon in der Schule anfangen. Jungs muss in der Schule beigebracht werden, dass sie Respekt vor Mädchen haben sollen", fordert die Frau des zukünftigen Königs von Großbritannien. Durchschnittlich alle drei Tage werde eine Frau von einem Mann getötet. Camilla engagiert sich seit 2016 für das Thema.

Damals kam die Herzogin persönlich mit einer Betroffenen in den Kontakt. Diana Parker, die Mutter eines Opfers häuslicher Gewalt, erzählte ihr die Geschichte ihrer Tochter Joanna Simpson. Simpson wurde in Hörweite ihrer Kinder von ihrem eigenen Ehemann getötet. Damals versprach Herzogin Camilla, dass sie alles dafür tun werde, das Thema häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. In dem aktuellen BBC-Interview saß Diana Parker erneut neben der Herzogin von Cornwall.

Herzogin Camilla möchte sich lebenslang für das Thema häusliche Gewalt starkmachen

Herzogin Camilla erhofft sich auch, durch ihren künftigen Titel der "Queen Consort" und ihre dann neue Rolle an der Seite des künftigen Königs, mehr Aufmerksamkeit für ihren wohltätigen Einsatz. "Ich werde das weiterhin machen", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn ich so etwas anfange, dann höre ich nicht mittendrin damit auf, das mache ich den Rest meines Lebens."

Queen Elizabeth II. hatte kürzlich den Wunsch geäußert, dass die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles, nach ihrem Ableben den Titel "Queen Consort" tragen soll. Der Mann der Queen, Prinz Philip, der im vergangenen April im Alter von 99 Jahren starb, war hingegen stets nur als Prinzgemahl "Prince Consort" bekannt gewesen. Herzogin Camilla betonte in dem BBC-Interview, sie empfinde es als "große Ehre" in der Zukunft britische Königin sein zu dürfen. Das Interview wurde übrigens aufgezeichnet, bevor sie, Prinz Charles und die Queen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Quelle: BBC