Wie sichert man sich die Aufmerksamkeit eines Mitglieds der britischen Königsfamilie? Ein kleines Mädchen der Londoner "Sayers Croft Forest School" hatte da eine besondere Idee und zeigte Kate kurzerhand ein Kunststück: Sie trank freihändig aus einem lila Plastikbecher.

📖 Storytime with @SCTrust St Stephen's School as The Duchess of Cambridge joins children to listen to the Monkey Queen over a drink🥤 pic.twitter.com/9DaxNGhUHl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2. Oktober 2018

Die niedlichen Aufnahmen entstanden bei dem ersten offiziellen Termin der Duchess of Cambridge nach der Elternzeit. Der "Kensington Palace" veröffentlichte die Fotoserie auf Twitter. Das kleine Mädchen sieht Kate zunächst verschmitzt von der Seite an und sichert sich so ihre Aufmerksamkeit. Schließlich nimmt sie die Hände vom Becher und legt ihren Kopf in den Nacken. Und Kate? Sie freut sich sichtlich über das Kunststück der Kleinen und lacht.

Im Netz wird das Mädchen für seinen Mut gefeiert: "An das Mädchen mit dem lila Becher: Man sieht, dass sie die Duchess beeindrucken wollte. Das ist so bezaubernd", lautet ein Kommentar. "Ich liebe dieses Bild...es ist so natürlich", schreibt eine Frau. Eine andere: "Willkommen zurück, Kate. Schon, dich wiederzusehen."

Kate zurück aus Elternzeit

Die Duchess of Cambridge, die mit bürgerlichem Namen Kate Middleton heißt, hatte am 23. April dieses Jahres Söhnchen Louis auf die Welt gebracht. Für Kate und ihren Mann Prinz William war es bereits das dritte Kind. Die beiden haben noch einen älteren Sohn, George, und eine Tochter, Charlotte. Prinz William steht nach seinem Vater Prinz Charles an zweiter Stelle der britischen Thronfolge.

Herzogin Kate hatte sich bereits wenige Wochen nach der Geburt von Söhnchen Louis wieder in der Öffentlichkeit gezeigt: Gemeinsam mit ihrer Schwägerin Meghan Markle, der Duchess of Sussex, hatte sie am 14. Juli das Wimbledon-Endspiel besucht. Dabei hatte es sich jedoch um keinen offiziellen Termin gehandelt. Serena Williams, die im Finale spielte, ist seit Jahren eng mit Meghan Markle befreundet.