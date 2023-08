Kondom-Prank: So wurde Kate Middleton bei einem Job von Kollegen veräppelt

Sommer-Job vorm Studium Kondom-Prank: So wurde Kate Middleton bei einem Job von Kollegen veräppelt

von Christina Klein Vor über zwanzig Jahren übte Herzogin Kate einen ganz besonderen Nebenjob aus. Auf einem Boot gab sie unter anderem Sicherheitsanweisungen und wurde von ihren Kollegen einmal kräftig auf den Arm genommen.

Können Sie sich Herzogin Kate, damals noch Kate Middleton, bei Sicherheitsanweisungen, mit einer Schwimmweste bewaffnet auf einem Boot vorstellen? Wie sie vielleicht mit den Armen fuchtelt, wie es im Flugzeug früher gezeigt wurde und die Weste aufbläst? Diese und viele weitere Situationen hat es gegeben, bevor Kate an der St. Andrews Universität in Schottland Prinz William kennenlernte.

Einige Sommermonate arbeitete die zukünftige Königin auf dem Boot im Solent, ein Teil des Ärmelkanals zwischen der Südküste Englands vor Southampton und der Isle of Wight, als Crewmitglied. Die Royal-Expertin Katie Nicholl gräbt in ihrem Buch "Kate: The Future Queen" den Sommerjob von Kate wieder aus und erzählt dazu noch eine lustige Geschichte.

Herzogin Kate machte ihren Job sehr gewissenhaft

Bei "knochenharter" Arbeit auf dem offenen Wasser soll Kate Middleton damals auf einer Flotte von Challenger-Jachten gearbeitet haben und laut einer Skipperin namens Cal Tomlinson "sehr professionell und selbstbewusst, aber sehr vorausschauend" gewirkt haben bei der Arbeit. Mit dem Segeln hatte Kate Middleton schon einige Erfahrung, sie zählte die Sportart zu ihren Hobbys und machte einen gewissenhaften Job an Bord. Kein Grund, dass ihre ehemaligen Kollegen sie mal ordentlich aufs Korn nehmen wollten.

Tomlinson erzählt, dass sie die Herzogin prankten, als sie wieder einmal die Sicherheitshinweise vor den Gästen demonstrierte. Kate zog sich damals die Schwimmweste an, die Weste blähte sich auf und überall rieselten Kondome raus. Die Skipperin beschreibt Kates Reaktion: "Sie war beschämt und sehr verlegen. Sie nahm es ernster, als jemand anderes es vielleicht getan hätte, aber sie ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Zuerst war sie wütend, aber sie beruhigte sich schnell wieder." Wie man die zukünftige Königin bis heute kennt, blieb sie durch und durch Profi vor den Gästen.

+++ Lesen Sie auch +++

Prinz William machte seiner Frau Kate mal ein schreckliches Geschenk

Doku "Meghan & Harry": Der Trailer greift ganz offensichtlich Prinz William und Kate an

Prinz William und Herzogin Kate: So unglaublich teuer war ihre Karibik-Reise

Quelle: Mirror, Kate Nicholl