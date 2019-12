Herzogin Kate (37) meldet sich nach Weihnachten zu Wort. Sie hat einen Dankesbrief an die Hebammen des Vereinigten Königreichs verfasst. Der offene Brief wurde auf der Instagram-Seite des Kensington-Palastes veröffentlicht. Darin beschreibt sie mit liebevollen Worten, was deren Arbeit bedeutet. "Sie sind für die Frauen in ihrer verletzlichsten Lage da; Sie erleben täglich Stärke, Schmerz und unvorstellbare Freude", so die dreifache Mutter.

"Ich möchte Ihnen für alles danken, was Sie tun"

"Ihre Rolle bei der Unterstützung in dieser kritischen Phase der Entwicklung geht weit über die komplizierte Aufgabe der erfolgreichen Geburt eines Babys hinaus. Die Hilfe und das Vertrauen, das Sie werdenden Eltern und den Eltern von Neugeborenen geben, sind ebenso entscheidend. Sie trägt dazu bei, das Selbstvertrauen der Eltern von Anfang an zu stärken, was sich lebenslang auf das zukünftige Glück ihrer Kinder auswirkt", schreibt die Ehefrau von Prinz William (37).

"Ich möchte Ihnen für alles danken, was Sie tun. Es war ein echtes Privileg, bisher von Ihnen zu lernen, und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch mehr von Ihnen zu treffen und von Ihnen zu lernen", schließt sie ihren Brief.

Mutter von drei Kindern

Herzogin Kate und Prinz William sind mit einer Unterbrechung seit 2002 ein Paar und seit 2011 verheiratet. Ihr erster Sohn, Prinz George (6), kam am 22. Juli 2013 zur Welt. Seine Schwester, Prinzessin Charlotte (4), wurde am 2. Mai 2015 geboren, und Nesthäkchen Prinz Louis (1) folgte am 23. April 2018. Alle drei Kinder brachte die Herzogin von Cambridge im St Mary's Hospital in London zur Welt.