20. Mai 2022

Herzogin Kates Gentleman aus Hollywood – und William schmunzelt

Was für ein Gentleman! Tom Cruise führt Herzogin Kate am Donnerstagabend die Treppen zum Kino am Leicester Square in London hoch. Prinz William und seine Gattin haben es sich nicht nehmen lassen, die Premiere von "Top Gun: Maverick" zu besuchen. Empfangen wurden sie dort von Hauptdarsteller Tom Cruise. Der Hollywood-Star stellte den royalen Gästen seine Co-Stars Jennifer Connelly und Miles Teller vor. Als die Gruppe schließlich in den Saal gehen sollte, galt es, ein paar Treppenstufen zu überwinden. Hilfsbereit reichte der Action-Star Kate seine Hand. In ihrem schmal geschnittenen Kleid von Roland Mouret war die Herzogin sicher dankbar – während William schmunzelte. Der Prinz hatte sich für den Abend etwas Besonderes zurechtgelegt: Auf seinen Samt-Slippern war der F-14, ein Flugzeug aus "Top Gun", eingestickt.

