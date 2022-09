Die Prinzessin of Wales hat bei einem Rundgang um Windsor Castle enthüllt, was ihr jüngster Sohn Prinz Louis auf die Nachricht über den Tod seiner Urgroßmutter gesagt hat.

Kate hat zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William sowie Prinz Harry und Meghan auf einem Rundgang die unzähligen Blumen und Karten rund um Schloss Windsor angeschaut. Die Prinzessin von Wales erzählt bei diesem Auftritt, wie ihr Sohn Louis auf die Nachricht des Todes seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. reagiert hat.

Auf Tiktok haben Zuschauende mitbekommen, wie Kate erzählte, was ihr jüngster Sohn Louis über den Tod der Königin gesagt hatte: "Louis hat gesagt, wenigstens ist Grannie jetzt bei Urgroßvater."

Queen Elizabeth II. und ihr Gatte wieder vereint

Wie schwer Queen Elizabeth II. der Tod ihres Gemahls nach 73 Ehejahren getroffen haben mag, lässt sich nur erahnen. Die Monarchin hatte ihn als liebevoll und als ihre "Stärke und Halt" bezeichnet.

Prinz William schrieb nach dem Tod der Queen auf Instagram, dass er dankbar sei, so lange in seinem Leben die Weisheit der Queen an seiner Seite gewusst zu haben. Seine drei Kinder hätten ihre Ferien mit ihrer "Grannie" verbringen können und dabei Erinnerungen sammeln können, die ein Leben lang halten.

Royal News Prinzessin Maria Laura von Belgien heiratet – in weißem Minikleid 1 von 76 Zurück Weiter Zurück Weiter 10. September 2022

Prinzessin Maria Laura von Belgien heiratet – in weißem Minikleid

Gleich zwei Mal gaben sich Maria Laura von Belgien und William Isvy am Samstag das Jawort: Zur standesamtlichen Trauung im Brüsseler Rathaus erschien die Prinzessin in einem Minikleid, am Nachmittag wurde die Braut von ihrem Vater Prinz Lorenz in einem weißen Hochzeitskleid mit Schleppe in die Kathedrale St. Michael geführt. Maria Laura ist die Tochter von Prinzessin Astrid, der Schwester des belgischen Königs Philippe. Mehr

Prinz Louis ist der jüngste Sohn von Kate und William und wurde am 23. April 2018 in London geboren. Er erblickte das Licht der Welt im St. Marys Hospital – dort kamen auch schon sein Vater und seine Geschwister zur Welt. Während des Thronjubiläums in diesem Jahr stahl der kleine Junge seiner Urgroßmutter fast die Show – mit seinen lustigen Grimassen. "Wir alle hatten eine unglaubliche Zeit. Vor allem Louis", scherzten die Royals damals in einem Post.

Quellen:Tiktok, Twitter, Instagram