Wirklich jeder kennt diesen Moment, in dem man kurz vor Weihnachten noch in einen Supermarkt hetzt. Es ist voll, es ist laut und irgendwie muss man doch noch viel mehr besorgen als gedacht. So ist es eben vor den Feiertagen. Auch, und das kommt dann vielleicht doch ein wenig überraschend, für Herzogin Kate.

Die 36-Jährige wurde nämlich am 23. Dezember überraschend im Örtchen King's Lynn in der Grafschaft Norfolk gesichtet. Mit ihren beiden Kindern George und Charlotte stand sie urplötzlich im Kaufhaus "The Range", ein Laden, der vor allem durch seine billigen Schleuderpreise bekannt ist.

Herrlich normal: Die Briten feiern den Auftritt der Herzogin

Um es zu betonen: Besondere Vorkommnisse gab es im Supermarkt nicht. Musste es auch gar nicht, denn die Briten feiern den Auftritt der Herzogin auch ohne etwaige Highlights. In mehreren Zeitungen melden sich Beobachter zu Wort, die betonen, wie wundervoll normal sie sich benommen habe. "Ich musste zweimal hinsehen, weil man sie nun echt nicht bei 'The Range' erwarten würde", sagte eine Frau der Zeitung "The Sun", die auch Bilder von der Supermarktkasse veröffentlichte. Das Echo in unzähligen britischen Medien ist einstimmig: Die Briten feiern die neue Generation der Royals, die sich (ab und zu) unter das "ganz normale" Volk mischen.

Die Zeitung geht davon aus, dass Kate auch Geschenke für einige Royals gekauft habe, weil die Queen darauf besteht, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig lustige Präsente schenken. Dies sei, behauptet zumindest die "Sun", eine "deutsche Tradition".

Nur auf ein Selfie mit der Beobachterin habe Kate keine Lust gehabt. "Sie war so nett und hat mir erklärt, dass sie nur für Weihnachten einkaufe – weshalb sie ablehnte."

Laut Medienberichten habe Kate in dem Markt unter anderem Bücher, Bastelmaterialien und Bilder gekauft.

Prinz George hat einen Wunsch, der unerfüllt bleibt

Ihre Kinder George und Charlotte durften ihre Mama zum Einkaufen begleiten. Charlotte habe, das berichtet eine Augenzeugin der "Daily Mail", brav auf dem Boden gesessen, während Prinz George auf das Schwesterchen aufpasste und sie einmal aufforderte, etwas aufzuheben.

George versuchte anschließend noch die Gunst der Stunde zu nutzen und fragte seine Mutter, ob sie ihm nicht "Dinosaurierschleim" kaufen wolle – ein Spielzeug, das bei Kindern in Großbritannien zur Zeit hoch im Kurs steht. Eine Antwort der Mutter hat die Beobachterin allerdings nicht vernommen und geht davon aus, dass die Herzogin die Bitte einfach mal bewusst ignorierte.

Vor wenigen Wochen hatten Kate und Tochter Charlotte schon einmal für Aufsehen gesorgt. Die beiden waren in einem Pub aufgetaucht, um die Toilette zu benutzen.

Quellen: "The Sun" / "Daily Mail"