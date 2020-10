Ihre Beziehung mit Prinz William glich anfangs einem Auf und Ab. 2006 lehnte Herzogin Kate sogar die Einladung der Queen ab, mit der Familie Weihnachten in Sandringham zu feiern.

Sie lernten sich an der Universität St. Andrews kennen, freundeten sich an und wurden ein Paar. Doch die Beziehung zwischen Prinz William und Kate Middleton war am Anfang nicht so gefestigt, wie sie heute ist.

Herzogin Kate lehnte Einladung der Queen ab

"Wir waren beide sehr jung und mussten uns noch finden", sagte Prinz William mal im britischen Fernsehen über die Zeit. Laut Royal-Experte Robert Lacey, dessen neue Biografie "Battle of Brothers" gerade für Aufsehen sorgt, war Queen Elizabeth II. immer ein großer Fan der bürgerlichen Kate Middleton. Und so erlaubte sie ihrem Enkel, Prinz William, seine Freundin 2006 zum Weihnachtslunch der Familie nach Sandringham einzuladen.

Doch Kate lehnte ab. Der Grund: Laut Lacey wollte die damals 24-Jährige offenbar erst nach einer Verlobung mit der Royal Family Weihnachten feiern. Kein Ring am Finger, kein Weihnachtsfest.

Trennung und Versöhnung

Wenig später trennte sich das Paar. Und das nicht zum ersten Mal. Im April 2007 arbeitete Kate für das Modelabel Jigsaw, als sie einen Anruf von William bekam. Eine Stunde lang telefonierte sie mit ihm. Die Beziehung war vorbei.

Doch Kate ließ sich nicht unterkriegen. Sie feierte in London und sammelte Geld für Wohltätigkeitsorganisationen. William hingegen konnte mit der neu gewonnen Freiheit offenbar weniger anfangen, als er gedacht hatte. "Plötzlich schienen Mädchen aus Brasilien nicht mehr so glamourös zu sein, und der Prinz vermisste seine Familie – was inzwischen die Familie Middleton bedeutete", erläutert Lacey in der "Daily Mail". Und so suchte er erneut den Kontakt zu Kate.

Bis die heutige Herzogin von Cambridge mit Williams Familie Weihnachten feierte, sollte es noch einige Jahre dauern. Erst im Jahr ihrer Hochzeit, 2011, sah man Kate gemeinsam mit den Windsors in Sandringham. Berichten zufolge sei sie wahnsinnig nervös gewesen und habe Angst gehabt, das Protokoll zu missachten. Am Ende meisterte sie die Herausforderung bravourös.

Verwendete Quelle:"Daily Mail"