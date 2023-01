von Christina Klein Die Kampagne "Shaping Us" wird als das Lebenswerk von Herzogin Kate bezeichnet. Bei den British Academy Film Awards erschien sie zum Start der Kampagne in einem feuerroten Hosenanzug.

Auch wenn der Titel "Prinzessin der Herzen" bereits einst an ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana, vergeben wurde, so mausert sich Herzogin Kate mehr und mehr zur nächsten Generation einer Herzens-Prinzessin. Denn die Ehefrau des Thronfolgers Prinz William startete nun ihre Kampagne "Shaping Us" bei den BAFTAs und die ist ihr wirklich eine Herzensangelegenheit.

"Shaping Us" ist eine Kampagne für die frühkindliche Entwicklung von Kindern, um auf die wichtigen Entwicklungsjahre von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr aufmerksam zu machen. Herzogin Kate möchte mehr Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Erziehung und psychische Gesundheit. Dazu will sie in den Vordergrund stellen, wie sehr die ersten Jahre im Leben eines Menschen das ganze Leben prägen.

Herzogin Kate zog alle Blicke bei den BAFTAs auf sich

Zu diesem Zweck veröffentlichte sie bei Social Media einen süßen Clip mit Knetfiguren, die ein Kind im Wandel der ersten fünf Lebensjahre zeigt. "Ich bin entschlossen, etwas zu ändern", schrieb die Prinzessin von Wales in einem veröffentlichten Brief zur Kampagne, die von einer Sprecherin als ihr "Lebenswerk" vorgestellt wurde. In einem roten Hosenanzug von Alexander McQueen und Statement-Ohrringe von Chalk sorgte Kate bei den British Academy Film Awards am Montagabend für Aufsehen.

Die Kampagne "Shaping Us" soll künftig in Kooperation mit einer Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten aus der Welt der Medien, der Musik, der Wissenschaft und des Sports Aufmerksamkeit durch Werbeplakate, Spots und Social Media generieren. Die Multimedia-Kampagne ist Teil einer großen Initiative der Royal Foundation Centre for Early Childhood – die im Juni 2021 von der Prinzessin und damaligen Herzogin von Cambridge gegründet wurde.

Der britische Prinz William und Kate, die Prinzessin von Wales, nehmen an einer Veranstaltung zum Start der Kampagne "Shaping Us" in der BAFTA in London teil. © Eddie Mulholland/DAILY TELEGRAPH Pool via AP/dpa

In einer Rede bei der BAFTA-Veranstaltung sagte die 41-Jährige: "Bei der Kampagne geht es im Wesentlichen darum, auf die entscheidende Bedeutung der frühen Kindheit aufmerksam zu machen und wie sie die Erwachsenen prägt, zu denen wir werden. In dieser Zeit legen wir die Grundlagen und Bausteine ​​für das Leben. Wir müssen lernen, uns selbst zu verstehen, andere zu verstehen und die Welt zu verstehen, in der wir leben. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die einzigartige Bedeutung unserer frühesten Jahre zu verstehen, sondern auch zu wissen, was wir alle tun können, um zukünftige Generationen zu glücklicheren, gesünderen Erwachsener großzuziehen."

Prinzessin von Wales appelliert zur Selbstanalyse

Auch selbstreflektierende Worte wählte die Frau von Prinz William: "Wenn wir unsere eigene Kindheit verstehen – was unsere eigenen Überzeugungen, Beziehungen, Verhaltensweisen und Gefühle geprägt hat – sind wir als Erwachsene natürlich besser in der Lage, unseren Beitrag zur positiven Gestaltung zukünftiger Generationen zu leisten".

Die dreifache Mutter wurde von ihrem Mann zu den Awards begleitet und appellierte im Zuge des Kampagnenstarts an jeden: "Ich fordere alle, die dies lesen, auf, die Gelegenheit zu nutzen, mehr über diese unglaubliche Lebenszeit zu erfahren. An ihre eigene Kindheit zurückzudenken und wie sie uns geprägt hat, und sich vor allem zu fragen, was man tun kann, um die Welt zu verbessern, als einen unterstützenden und liebevollen Ort für unsere Kinder. Weil gesunde, glückliche Kinder eine gesunde, glückliche Zukunft gestalten."

Quelle: Daily Mail