Herzogin Kate und Prinz Williams am Tag ihrer Graduiertenfeier an der St. Andrews Universität im Juni 2005

Kate Middleton soll damals einen langatmigen Plan gehabt haben, um Prinz William von sich zu überzeugen, so die Royal-Expertin Tina Brown in ihrem aktuellen Buch.

Über zwanzig Jahre ist es her, im Jahr 2001, als Kate und William anfingen, sich privat zu treffen. Sie lernten sich an der University St. Andrews kennen. Doch geheiratet hat das künftige Königspaar erst zehn Jahre später, 2011. Die Autorin Tina Brown erklärt in ihrem Buch "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil" den geduldigen Plan, den Kate Middleton verfolgt haben soll.

Wie ein Computerspiel mit vielen "Schlangen, Leitern und Falltüren" beschreibt Brown den Weg der einstigen Kate Middleton zu der Herzogin von Cambridge an Prinz Williams Seite. Neun Jahre geduldete sich die Zukünftige, bis es 2010 zur Verlobung und dem ersten offiziellen Video-Interview des Paares kam. Prinz William erwähnte einst in einem Interview, dass ihre Beziehung mit der Basis einer Freundschaft begonnen habe. Doch Brown sagt in ihrem Buch auch, dass der Weg von der Freundin zur Frau eines künftigen Königs kein leichter für die junge Frau gewesen sei.

Trotz Trennung 2007 blieb Kate Middleton dran

Tina Brown beschreibt dieses Jahrzehnt wie einen Hindernisparcours. Gegenüber "The Post" behauptet sie, dass Kate "viel Sorgfalt und Strategie gebraucht habe, um am Ende mit William verheiratet zu sein." Sie hätte in metaphorischer Spielsprache "jederzeit ein falsches Feld betreten und einer Schlange begegnen können."

In dem damaligen Verlobungs-Interview sagte der Prinz: "Als ich Kate zum ersten Mal traf, wusste ich, dass sie etwas ganz Besonderes an sich hat. Ich wusste, dass ich es möglicherweise herausfinden möchte." Während der Zeit an der Universität habe Prinz William versucht, seine damalige Freundin zu beeindrucken, indem er "erstaunliche schicke Abendessen" machte. Trotzdem gab es 2007 eine kurze Trennung des Traumpaares. Sie rauften sich jedoch wieder zusammen.

Im vergangenen Jahr feierte das Paar bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Die Geduld, die "Waity Katie" bewiesen hatte, so wurde sie damals von der Presse betitelt, hat sich offenbar gelohnt.

Quelle: Express