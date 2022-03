Sehen Sie im Video: Herzogin Kate und Prinz William tanzen während ihrer Karibikreise.









Herzogin Kate und Prinz William präsentierten sich locker und volksnah, am zweiten Tag ihrer Karibikreise. In Belize tanzten sie vor den Augen der Bewohner des Dorfes Hopkins zu Trommelschlägen und Gesängen. Das an der Ostküste Mittelamerikas gelegene Belize war bis 1973 als Britisch-Honduras bekannt. Der Besuch der Royals fällt mit den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. zusammen. Im Vorfeld der Reise gab es bereits einige Irritationen. So soll unter anderem ein Besuch einer Kakaofarm abgesagt worden sein, weil die dortigen Bewohner das royale Paar nicht empfangen wollten. Der Protest sollte die Ablehnung gegenüber dem Kolonialismus demonstrieren. Statt des Besuchs der Kakaofarm halfen William und Kate am Sonntag bei der Herstellung von traditioneller Schokolade. Dabei mahlten sie Kakaosamen mit einem Steinwerkzeug. Die weitere Reise von Herzogin Kate und Prinz William wird das royale Paar unter anderem auch nach Jamaika und auf die Bahamas führen. Die Queen selbst werde den Besuch von ihrem Schloss Windsor aus mit Interesse verfolgen, hieß es in einem Statement des Palastes.

Mehr