Das dritte Kind von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) ist da! Es ist ein Junge und kam am 23. April im Lindo-Wing, dem edlen Privatflügel im St Mary's Hospital in London, zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, teilte der Kensington-Palast mit. Der Junge bringt demnach etwas über 3,8 Kilo auf die Waage. Prinz William sei bei der Geburt an der Seite seiner Frau gewesen.

Das Baby hat die britische Thronfolge verändert, es startet auf Platz fünf ins Leben. Williams Bruder Harry (33) rutscht damit einen Rang nach hinten auf den sechsten Platz. Vor dem Baby sieht die Reihenfolge unverändert so aus: Beerbt wird die Queen zum aktuellen Zeitpunkt von Prinz Charles (69). Platz zwei hat Prinz William inne, Platz drei Williams und Kates Erstgeborener, der kleine Prinz George (4). Und sollte der die Krone nicht übernehmen können, wäre seine Schwester Prinzessin Charlotte (2) dran - das ändert sich allerdings, sobald Prinz George irgendwann selbst Nachwuchs bekommt.

Prinz William und Herzogin Kate feierten ihre Traumhochzeit Ende April 2011. Das erste gemeinsame Kind, Prinz George, wurde am 22. Juli 2013 in London geboren. Am 2. Mai 2015 kam Tochter Charlotte zur Welt.