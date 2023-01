von Christina Klein Viele erinnern sich an den medialen Aufschrei im Jahr 2005, als Prinz Harry auf einmal in einem Nazi-Kostüm zu einer Party erschien. In seinen Memoiren erzählt der Prinz nun, inwiefern Prinz William und Herzogin Kate beteiligt waren.

Prinzessin Kate kommt zwar in Prinz Harrys Memoiren, die am 10. Januar erscheinen sollen, in Spanien durch einen Fehler jedoch schon am vergangenen Donnerstag kurzzeitig veröffentlicht wurden, nicht so schlecht weg wie ihr Mann, aber sie soll "entsetzt" sein. Prinz Harry weist auch ihr die Schuld an einem großen Medienskandal im britischen Königshaus zu.

2005, als Prinz Harry 20 Jahre alt war, waren er, sein Bruder Prinz William und Kate Middelton zu einer Kostüm-Party eingeladen. Bei dem Event erschien Prinz Harry in einem Nazi-Kostüm. Natürlich gab es in der Bevölkerung einen Aufschrei es Entsetzens, als die Paparazzi-Bilder veröffentlicht wurden. Doch bei diesem Skandal-Look soll auch die modebegeisterte Kate involviert gewesen sein. In seinen Memoiren "Reserve" beschreibt der Prinz laut dem amerikanischen Portal "US Magazine" die Situation wie folgt: Ursprünglich ging Harry in einen Kostümladen und fand eine britische Pilotenuniform oder eine Nazi-Uniform. Doch er war unschlüssig, welche er zu der Party tragen sollte.

Herzogin Kate und Prinz William sollen Harrys Nazi-Look ausgewählt haben

"Ich habe Willy und Kate angerufen und gefragt, welche sie besser finden würden. 'Nazi-Uniform', sagten sie. Ich mietete die Uniform, plus einen dummen Schnurrbart, und ging zurück zum Haus. Ich habe alles anprobiert. Sie haben beide geheult vor Lachen", erinnert sich Harry.

Diese Outfit-Wahl wurde zu einem großen Medienskandal, an dem Harry offenbar seinem Bruder und seiner Schwägerin nun eine Teilschuld gibt. Er selbst entschuldigte sich damals in einem offiziellen Statement für seine "schlechte Kostümwahl", nachdem Fotos von der Party veröffentlicht wurden. "Es tut mir sehr leid, wenn ich jemanden beleidigt oder in Verlegenheit gebracht habe", sagte er in einer Erklärung vom Januar 2005.

Ursprünglich hatte Prinz Harry ein gutes Verhältnis zu seiner Schwägerin Kate. Er schreibt in seinen Memoiren, dass sie einen ähnlichen Humor teilen und sie einander regelmäßig zum Lachen brachten. Doch damit dürfte, mit Harrys ganzen Veröffentlichungen aus dem Privatleben der Royals, nun Schluss sein. "US Magazine" berichtet von einer royalen Quelle, die Kate als "sehr verärgert über Harrys Enthüllungen" beschreibt.

