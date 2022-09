von Laura Schäfer Der Moment ist gekommen: Aus Herzogin Kate wird die neue Prinzessin von Wales. König Charles hat die neuen Titel für seinen Thronfolger William und dessen Frau verkündet. Eine Ehre – und eine Bürde.

Es ist die Schwiegermutter, die sie nie kennenlernte, deren Erbe sie jetzt antritt: Aus Herzogin Kate wird die neue Prinzessin von Wales. "Heute bin ich stolz, William zum Prinzen von Wales zu ernennen, Twysog Cymru, dem Land, dessen Titel ich so privilegiert während eines Großteils meines Lebens und meines Dienstes tragen durfte. Mit Catherine an seiner Seite, unserem neuen Prinzen und unserer neuen Prinzessin von Wales werden sie, das weiß ich, weiterhin nationale Debatten inspirieren und anführen, uns helfen, das Kleine in den Mittelpunkt zu rücken, wo lebenswichtige Hilfe geleistet werden." So äußert sich Charles III. am Freitagabend in seiner allerersten Ansprache als König. Damit endet eine Ära – seine – und eine neue beginnt.

Bis zu ihrem Tod vor 25 Jahren trug Charles' erste Ehefrau Diana den Titel Prinzessin von Wales. Seitdem ist er eng mit ihr, ihrem Werk und ihrem Vermächtnis verbunden. Als bekannt wurde, dass ihr ältester Sohn William eine Freundin hat, wurde diese mit Diana-Vergleichen verfolgt. Dem wird Kate jetzt noch häufiger ausgesetzt werden. Wird sie diesem Schatten jemals entfliehen können?

Verlobungsring und Looks: Kate spielte mit Referenzen auf Prinzessin Diana

Sicher, die Herzogin von Cornwall und Cambridge – auch den Cornwall-Titel übernehmen William und Kate ab sofort – hat in der Vergangenheit mit Referenzen auf ihre verstorbene Schwiegermutter gespielt. Nicht nur, weil sie den Verlobungsring Dianas trägt, sondern auch durch ihre Kleidung. Bei den Auftritten nach den Geburten ihrer Kinder erinnert sie durch ihre Kleider an Diana. Sie trägt Hüte, Röcke, ja, ganze Looks, die sehr an die "Königin der Herzen" denken lassen. Zufall? Sicher nicht.

Nun umgibt sie noch der Zauber des Wales-Titels. Prinzessin Diana hat diesen mit ihrer Liebe zu den Menschen, ihrer Güte und Zugewandtheit aufgeladen. Sie war aber auch mutig und unerschrocken in ihren letzten Lebensjahren, als sie sich gegen das britische Establishment und nicht zuletzt das Königshaus aufgelehnt hat. Sie hat Tabus gebrochen, hat Aids-Kranke umarmt, sich mit Lepra-Kranken zusammengesetzt, ist durch ein geräumtes Minenfeld in Angola gelaufen und hat ihrem Mann, dem Thronfolger, in aller Öffentlichkeit die Stirn geboten. Dies war in den 1990er-Jahren alles andere als gewöhnlich.

Eines hat die neue Prinzessin von Wales Diana voraus

Es wird spannend werden zu beobachten, ob Kate diesen Mut und diese Liebe für die Menschen in den kommenden Jahren zeigen wird. Als sie 2011 ins Königshaus einheiratete, wirkte sie schüchtern und zurückhaltend. Ihre ersten Reden waren mehr als holprig. Doch in den vergangenen Jahren zeigte sie sich selbstbewusster, eigenständiger und nahbarer. Mit ihrem Projekt "Early Years" setzt sie sich für die frühkindliche Erziehung ein. Wenn sie mit Kindern zusammen ist, taut die 40-Jährige sichtlich auf. Dann lacht sie befreit, scherzt mit ihren kleinen Fans und wirkt ungezwungen. Dann offenbart sie den Charme und die Wärme, die Royal-Fans so an Prinzessin Diana liebten. Kates Weg bis zum Ikonen-Status ihrer Schwiegermutter mag noch lang sein, doch eines hat sie Diana voraus und ist von unschätzbarem Wert: einen liebenden Ehemann, der ihr helfen wird, ihrem Titel gerecht zu werden.