22. August 2022

Herzogin Kate und Prinz William haben die neue Schule für ihre Kinder ausgesucht

Gerade hieß es erst, dass Herzogin Kate mit ihren beiden ältesten Kindern in den Sommerurlaub nach Schottland aufgebrochen ist, da verkündet der Kensington Palast spannende Neuigkeiten. In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge haben heute verkündet, dass Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis von September 2022 an die Lambrook-Schule in Berkshire besuchen werden." Die Einrichtung liegt gut elf Kilometer von Adelaide Cottage entfernt. Seit Wochen wird gemunkelt, dass die Cambridges in den nächsten Wochen dort einziehen werden – und die Verkündung der neuen Schule scheint dies jetzt indirekt zu bestätigen. Max Foster, Royal-Experte von CNN, schrieb auf Twitter, eine Quelle habe ihm gesagt, Kate und William wählten diesen Schritt, um ihren Kindern ein "möglichst normales Aufwachsen" zu ermöglichen. Es heißt, in Adelaide Cottage, könne die langjährige Cambridge-Nanny Maria Borallo und das bisherige Personal nicht einziehen. Dafür ist Queen Elizabeth nur einen kurzen Fußmarsch entfernt.

Mehr