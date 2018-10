Den Vormittag hatte sie sich freigenommen und alle Termine abgesagt, doch am Nachmittag spazierte die schwangere Herzogin Meghan (37) in einem luftigen weiß-grauen Streifenkleid zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (34), über die Insel Fraser Island. Die werdenden Eltern sind aktuell auf offizieller Mission in Down Under unterwegs.

Prinz Harry hatte die Auszeit seiner Frau unterdessen genutzt, um die Bedeutung des australischen Regenwalds zu würdigen, der mit Hilfe des Commonwealth Canopy Programms seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (92), geschützt werden soll. Bei einem Treffen mit Ureinwohnern erklärte er: "In einer Zeit, in der so viele Naturwelterbestätten bedroht sind, ist es wichtiger denn je, diese Insel zu schützen".

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit Mai 2018 verheiratet und erwarten im kommenden Frühjahr das erste gemeinsame Kind. Noch bis 31. Oktober sind Meghan und Harry in Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga unterwegs.