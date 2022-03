9. März 2022

Vorbehalte gegenüber Meghan? Camilla sendet ein subtiles Zeichen

Es ist bald zwei Jahre her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren letzten Auftritt im Kreise der Royal Family absolvierten. Es folgten hässliche Schlagzeilen, denn nicht nur "beruflich" gingen das Paar und die Königsfamilie getrennte Wege. Es hieß, Harry habe sich mit seinem Bruder und Vater verkracht. Man unterhalte sich kaum. 2021 berichteten britische Medien, dass Herzogin Camilla von Anfang an skeptisch auf Herzogin Meghan geblickt habe. Jetzt sandte die künftige Königin ein Zeichen des Familienzusammenhalts aus. Am Dienstag empfing sie anlässlich des Internationalen Frauentags drei Ruderinnen, die den Atlantik überquerten, in Clarence House. Im Hintergrund konnte man mehrere Bilder der Familienmitglieder sehen, unter ihnen: ein Porträt von Prinz Harry und eine Aufnahme von Charles und Meghan an ihrem Hochzeitstag. Der Prinz von Wales begleitete die ehemalige Meghan Markle die Hälfte ihres Wegs zum Altar. Solche subtilen Zeichen sind ein beliebtes Mittel der Royals, um Botschaften zu senden. Ihre Soft Power stellte am selben Tag auch die Queen unter Beweis. Beim Empfang des kanadischen Premierministers Justin Trudeau blühten im Hintergrund gelbe und blaue Blumen.

