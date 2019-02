Herzogin Meghan (37) scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes sorgt weiter der angebliche Streit mit ihrem Vater und ihrer Halbschwester für Schlagzeilen. Letztere hat sich laut "Daily Mail" gerade wieder via Twitter zu Wort gemeldet und Samantha Markle (53) ließ dabei offenbar erneut kein gutes Haar an Prinz Harrys (34) Ehefrau. Der Grund für den derzeitigen Aufruhr: ein Artikel im "People"-Magazin, in dem fünf Freundinnen von Meghan über die Herzogin sprechen. Allerdings werden diese nicht namentlich genannt, es ist nur von engen Vertrauten oder ehemaligen Kolleginnen die Rede.

In dem "People"-Artikel werden Meghans Vertraute mit den Worten zitiert, sie wollten gegen das "weltweite Mobbing" eintreten, das sie beobachteten, "und die Wahrheit über unsere Freundin sagen". Samantha Markle bezeichnete deren Geschichten in Tweets, von denen die "Daily Mail" Screenshots zeigt, als "Bullshit", "Mist" und "Fake News". Es gebe viele SMS und Belege, die etwas anderes beweisen, meint sie. Offenbar geht es ihr dabei vor allem um die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und dem gemeinsamen Vater Thomas Markle (74).

Wer spricht nicht mit wem?

Thomas Markle, der vor der Hochzeit seiner Tochter mit gestellten Paparazzi-Bildern einen Skandal verursachte, hat immer wieder mit der Presse gesprochen. Der 74-Jährige, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Royal Wedding teilnehmen konnte, beklagte sich unter anderem darüber, dass Meghan den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Dem widerspricht eine angeblich langjährige Freundin Meghans im "People"-Magazin: "Er weiß, wie er sich mit ihr in Verbindung setzen kann", behauptet diese. "Er hat nie angerufen; er hat nie geschrieben." Das sei sehr schmerzhaft für Meghan, die ihrem Vater sehr nahestehen soll.

Nach der Hochzeit mit Prinz Harry soll Meghan ihrem Vater laut einer der Freundinnen angeblich einen Brief geschrieben haben. Darin soll sie ihn gebeten haben, sie nicht weiter über die Medien zu diskreditieren, damit sie ihre Beziehung retten könnten. Zurück sei ein Brief gekommen, in dem Thomas Markle seine Tochter um ein gemeinsames Fotoshooting gebeten habe - das sei das Gegenteil von dem gewesen, was Meghan wollte, so die Vertraute gegenüber "People". Auch über die Halbgeschwister Meghans wollen die Insider Genaueres wissen: Eine enge Beziehung habe es nie gegeben, behaupten die Freundinnen: Samantha und ihr Halbbruder Thomas Jr. (52) seien nie "Teil ihres Lebens" gewesen, heißt es da.