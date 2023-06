Nach dem Aus für ihren Spotify-Podcast "Archetypes" wird öffentlich Kritik an Herzogin Meghan laut. Ein Hollywood-Agent attestierte der Frau von Prinz Harry jetzt fehlendes Talent.

Die Welle der Kritik an Herzogin Meghan reißt nach dem Aus ihres Spotify-Deals nicht ab. Jetzt meldet sich Jeremy Zimmer bei einer Podiumsdiskussion zu Wort. Das berichtet unter anderem die Webseite "Semafor". Zimmer, Geschäftsführer einer der namhaftesten Hollywood-Agenturen, bezeichnet Meghan schlichtweg als "untalentiert". Der Chef der United Talent Agency äußerte sich auf einem Werbefestival in Cannes zur Ehefrau von Prinz Harry mit deutlichen Worten.

"Es hat sich herausgestellt, dass Meghan kein großes Audio-Talent war. Und auch nicht unbedingt irgendeine Art von Talent", sagte Zimmer demnach. Nur weil man berühmt sei, hieße das noch lange nicht, dass man auch in etwas gut sei. Grund sei laut Zimmer auch eine "neue Weisheit" in der Podcast-Szene. Dort gäbe es immer weniger Prominente, sondern immer mehr Talente. Podcast sei mehr als ein Talkformat im Radio, in dem Persönlichkeiten aus dem Tagesgeschehen stattfinden "und nicht die Windsors".

Spotify stellte den Meghan-Podcast nach nur einer Staffel wieder ein

Spotify hatte den Vertrag für den Podcast "Archetypes" nach nur einer Staffel und zwölf Episoden gekündigt. In dem Audio-Format sprach Meghan unter anderem mit Prominenten wie Mariah Carey, Serena Williams und Trevor Noah. Zimmer gilt als einer der bekanntesten Promi-Manager in Hollywood. Zu seinen Schützlingen zählt unter anderem eben jene Mariah Carey, aber auch große Schauspieler wie Bryan Cranston, Kevin Hart, Anthony Hopkins oder der Regisseur M. Night Shyamalan.

Eine Sprecherin von Archewell Productions kündigte nach dem beendeten Spotify-Deal gegenüber dem "Wall Street Journal" an: "Meghan arbeitet weiter an der Entwicklung von Inhalten für das 'Archetypes'-Publikum auf einer anderen Plattform".