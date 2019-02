Ihre Traumhochzeit mit Prinz Harry (34) konnte er Herzogin Meghan (37) im Mai 2018 trotz seiner Abwesenheit nicht verderben. Was ihr Vater Thomas Markle (74) ihr nun allerdings angetan haben soll, dürfte die beiden weiter voneinander entfernen.

Ein privater Brief aus dem August

Meghan schickte ihrem Vater angeblich im vergangenen August einen privaten Brief, der nun der britischen "Daily Mail" in Auszügen vorliegen soll. Ihr Vater Thomas habe mit seinem Verhalten - gemeint sind wohl unter anderem gestellte Paparazzi-Fotos vor der Hochzeit und der ständige Kontakt mit der Presse - ihr "Herz in eine Million Einzelteile zerbrochen", heißt es darin.

Außerdem habe angeblich nicht sie den Kontakt abgebrochen, wie er zuvor behauptet hatte. Auch sei es schrecklich für sie gewesen, dass sie kurz vor der Hochzeit von seinem Herzinfarkt aus der Boulevardpresse erfahren habe - und nicht von ihm. Markle will das aber offenbar so nicht stehen lassen. Er sei "am Boden zerstört" über den Brief und spekulierte, dass Prinz Harry seine Frau gegen ihn aufgewiegelt haben könnte, heißt es in dem Artikel weiter.