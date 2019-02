Ihre Schauspielkarriere hat Herzogin Meghan (37) aufgegeben, bevor sie ins britische Königshaus einheiratete. In ihrer Heimat USA kann man aber offenbar bald erneut einen Film sehen, in dem Prinz Harrys (34) Ehefrau einst mitwirkte. Der Streifen "The Boys and Girls Guide to Getting Down" stammt aus dem Jahr 2011 und soll nun erneut veröffentlicht werden, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

In dem Film von Regisseur Paul Sapiano geht es um eine Gruppe von Singles in ihren Zwanzigern, darunter Meghans Figur Dana, die in Los Angeles eine wilde Partynacht feiern. Auch Adam Pally (36, "Happy Endings") und Max Greenfield (38, "New Girl") spielen in der Komödie mit.

Bekannt wurde Meghan Markle aber nicht durch diesen Film, sondern durch die Anwaltsserie "Suits", in der sie als Rachel Zane zu sehen war. Um nach Großbritannien zu gehen und Prinz Harry zu heiraten, verließ sie die Serie. Die beiden gaben sich im Mai 2018 das Jawort. Im Frühjahr kommt das erste gemeinsame Kind des Paars zur Welt.