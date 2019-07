Für die kommende September-Ausgabe der britischen "Vogue" hat Herzogin Meghan (37) selbst Hand angelegt. In einem sieben Monate dauernden Projekt bat sie insgesamt 15 Promi-Frauen vor die Kamera. Ihre Auswahl beschränkte die Ex-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry (34) auf Damen, die sie selbst bewundert und als Wegbereiterinnen ansieht.

Darunter gesellen sich unter anderem die US-Schauspielerin Jane Fonda (81) oder auch Klimaaktivistin Greta Thunberg (16). Einige der von ihr ausgewählten Frauen melden sich nun zu Wort, unter anderem auch die Schauspielerin Salma Hayek (52). In einem ausführlichen Instagram-Post schrieb Hayek, dass sie sich sehr geehrt fühlt, von der Herzogin ausgewählt worden zu ein. Es fühle sich "unglaublich inspirierend an".

Auch die "Orange Is The New Black"-Schauspielerin Laverne Cox (47) äußerte sich auf ihrem Instagram-Account. "Ich bin komplett überwältigt und überglücklich, dieses Cover mit euch zu teilen", schrieb sie zum Titelbild der kommenden "Vogue" mit den Bildern aller Teilnehmerinnen. Auch ihre Kollegin Gemma Chan (36) teilte das identische Bild auf Instagram und zeigte sich ebenfalls "stolz und geehrt."

Doch nicht nur Schauspielerinnen und damit Kolleginnen wurden selbstredend von Herzogin Meghan ausgewählt, sondern zum Beispiel auch Models. Darunter die US-Amerikanerin Christy Turlington (50), die sich ebenfalls auf Instagram bei Meghan bedankte. Die irische Schriftstellerin Sinead Burke (29) schrieb exemplarisch auf Twitter in Richtung der Herzogin: "Ich bin so wahnsinnig stolz, so unglaublich geehrt und demütig, dass ich eine der 15 Auserwählten bin."