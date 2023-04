Herzogin Meghan hat bei einer US-Künstleragentur unterschrieben. Diese hat bereits Film- und TV-Produktionen angekündigt.

Herzogin Meghan (41) hat bei der US-Künstleragentur William Morris Endeavor (WME) unterzeichnet, um ihre geschäftlichen Aktivitäten auszubauen. Das gab das Unternehmen via Social Media bekannt.

"Wir fühlen uns geehrt zu verkünden, dass WME nun Meghan, die Herzogin von Sussex, in allen Bereichen vertritt", teilte WME in dem Post mit. "Die Agentur wird sich darauf konzentrieren, ihre geschäftlichen Unternehmungen in verschiedenen Bereichen [...] auszubauen, einschließlich Film- und Fernsehproduktion, Markenpartnerschaften und mehr."

Mit dem neuen Vertrag wird Meghan nun von Ari Emanuel vertreten. Unterstützt wird er unter anderem von den Top-Agenten Brad Slater und Jill Smoller.

"Die Schauspielerei wird kein Schwerpunkt sein"

Wie "Variety" meldet, wird die Agentur auch die Vertretung von Meghan und Prinz Harrys (38) Medien-Label innerhalb ihrer Firma Archewell übernehmen. "Die Schauspielerei wird kein Schwerpunkt sein", heißt es bei dem Branchenmagazin allerdings auch.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben Archewell ins Leben gerufen, kurz nachdem sie sich im Jahr 2020 von ihren Rollen als berufstätige Royals zurückgezogen haben. Die Organisation ist nach dem griechischen Wort "Quelle des Handelns" benannt, das auch die Grundlage für den Namen ihres Sohnes Archie (bald 4) war. Zur Organisation gehört auch eine gemeinnützige Stiftung mit dem Namen Archewell Foundation, die laut ihrer Website gegründet wurde, um "die Kraft des Mitgefühls freizusetzen, um einen systemischen kulturellen Wandel voranzutreiben".

Meghans und Harrys geschäftliche Unternehmungen expandieren weiter, seit sie in die USA ausgewandert sind. Unter anderem ist das Paar eine mehrjährige Partnerschaft zwischen Spotify und ihrer Produktionsfirma Archewell Audio eingegangen, die zur Entwicklung von Meghans Archetypes-Podcast geführt hat. Im Dezember veröffentlichten sie die Netflix-Doku-Serie "Harry & Meghan", die die stärkste Einführungswoche in der Geschichte des Streamingdienstes verzeichnete.

Der britische Prinz Harry und die frühere US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle gaben sich 2018 in Windsor das Jawort. Im Mai 2019 kam Sohn Archie in London zur Welt, im Juni 2021 Tochter Lilibet in Kalifornien.