Dass das Leben als Royal neben vielen Vorzügen auch mit Verpflichtungen daherkommt, das bekommt die hochschwangere Herzogin Meghan (37, "Suits") gerade zu spüren. So hat der Kensington Palast via Twitter verkündet, dass sie "auf Geheiß der Regierung ihrer Majestät" samt ihres Ehemanns Harry (34) Ende Februar (vom 23. bis 25.) in Marokko erwartet wird. Genaue Details gebe es dann, wenn die Reise ansteht, heißt es weiter.

Viele Royal-Fans wundern sich, dass Meghan so kurz vor dem errechneten Geburtsdatum noch einmal auf eine derartig strapazierende Reise geschickt wird. Die am häufigsten gestellte Frage unter dem Post ist folglich, ob es überhaupt sicher sei, in einer so fortgeschrittenen Schwangerschaft noch in ein Flugzeug zu steigen. Immerhin soll ihr Baby wohl im April das royale Licht der Welt erblicken.

Doch die Herzogin von Sussex sollte sich zum genannten Marokko-Termin in der 30. bis 32. Schwangerschaftswoche befinden. Die meisten Fluglinien erlauben das Reisen bis hin zur 37. Woche.