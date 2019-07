Das dürfte die Fans freuen: Herzogin Meghans (37) Serienfigur Rachel Zane ist auch in der finalen Staffel der New Yorker Anwaltsserie "Suits" Teil der Show - denn sie wird immerhin am Telefon angedeutet. TV-Ehemann und Co-Star Patrick J. Adams (37, "New York Fashion Murder") erklärte in der TV-Show "Entertainment Tonight", wie die Rolle - auch ohne einen neuen Auftritt Meghans - am Leben gehalten werde.

"Es gibt Telefonate mit Rachel, die sagt: Bye-bye, ich liebe dich", verriet Adams laut dem Magazin "People", das aus der Sendung zitiert. "Ich denke, es ist offensichtlich, dass sie noch da ist und Teil der Show". Die Ehe des frisch verheirateten TV-Paares laufe trotz des plötzlichen Umzugs nach Seattle in der Serie gut. "Ich verspreche es: Sie sind glücklich." Er selbst trete als Anwalt Mike Ross auch visuell wieder in der Staffel auf: "Für Mike gibt es einen Trip nach New York", eine Gelegenheit, "seine Freunde zu sehen."

Die neunte und vorerst letzte "Suits"-Staffel läuft in den USA am 17. Juli an. Die Herzogin hatte ihre Schauspielkarriere als angehendes Mitglied der königlichen Familie 2017 vorerst beendet, Co-Star Patrick J. Adams war ebenfalls nach der siebten "Suits"-Staffel ausgestiegen und kehrt jetzt zurück.