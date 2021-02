Eine Änderung in Archies Geburtsurkunde warf kürzlich Fragen auf. Die Eltern des Kleinen, Herzogin Meghan und Prinz Harry, wurden verdächtigt, das Dokument aufhübschen zu wollen. Das steckt wirklich dahinter.

Der kleine Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird in diesem Jahr schon zwei Jahre alt. Doch seine Geburtsurkunde von 2019 sorgt erst jetzt für Aufsehen. Denn anscheinend wurden die eingetragenen Namen seiner Eltern nachträglich geändert.

Meghan und Harry: Archies Geburtsurkunde wurde geändert

Als die Urkunde kurze Zeit nach seiner Geburt veröffentlicht wurde, lernten Royal-Fans, dass Herzogin Meghan eigentlich Rachel Meghan heißt. Denn so stand es dort geschrieben. Doch wie die britische Zeitung "The Sun" jetzt offenbart, wurde der bürgerliche Name von Archies Mutter ungefähr einen Monat nach der Niederkunft geändert. Statt Rachel Meghan steht im Feld der Mutter nur noch: Her Royal Highness The Duchess of Sussex. Bei Prinz Harrys Namen wurde der Titel "Prinz" hinzugefügt, so steht auf der Urkunde jetzt His Royal Highness Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Die vollen Titel der Eltern auf der Urkunde zu haben, klingt natürlich vornehmer. Und nachdem die "Sun" behauptete, Meghan hätte die Änderungen "heimlich" vorgenommen, wurde im Netz direkt wieder Kritik gegen die Herzogin laut. "Den Titel gibt sie nicht ab. Er ist alles, was sie noch hat", motzte ein Nutzer auf Twitter. Andere sahen in der Änderung einen Seitenhieb gegen Herzogin Kate, weil deren Vornamen, Catherine Elizabeth, noch immer auf den Urkunden ihrer Kinder stünden.

Statement erklärt es

Alles inkorrekt, wie jetzt ein Statement aus dem Team von Herzogin Meghan erklärt. Denn es war gar nicht Meghan, die es so wollte. "Die Änderung des Namens auf öffentlichen Dokumenten im Jahr 2019 wurde vom Palast diktiert, wie Dokumente von hochrangigen Palastbeamten bestätigen. Dies wurde weder von Meghan, der Herzogin von Sussex, noch vom Herzog von Sussex beantragt", heißt es in einem offiziellen Statement.

Das wiederum hat jetzt Meghan-Fans zu einer anderen Theorie verleitet: Der Palast wollte die Vornamen der Herzogin streichen, damit sie so wenig wie möglich in offiziellen Dokumenten stattfindet.

Am Ende handelt es sich dabei um Theorien. Klar ist: Archie heißt Archie und seine Eltern sind Meghan und Harry.

Verwendete Quellen: "The Sun" / "Page Six"