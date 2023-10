Seit ihrer Rückkehr in die USA und einigen Projekten hängen Prinz Harry und Herzogin Meghan etwas in der Luft, was ihre Zukunftspläne angeht. Doch im Hintergrund laufen die Planungen bereits.

Bevor sie Prinz Harry im Soho House in London zum ersten Date traf, kurbelte Meghan Markle gerade ihre Hollywood-Karriere an. Mit ihrer Rolle in der Anwaltsserie "Suits" feierte sie große Erfolge und machte sich nach zahlreichen kleineren Auftritten in Serien und Filmen endlich einen Namen. Diesen legte sie 2018 ab, als sie den britischen Prinzen heiratete und fortan als Herzogin Meghan bekannt war. Doch nach Hollywood zieht es die 42-Jährige jetzt offenbar dennoch.

Herzogin Meghan arbeitet an ihrer zweiten Hollywood-Karriere

"Harry und Meghan waren in letzter Zeit mit den Invictus Games beschäftigt, aber Meghan plant immer noch ihre Neuerfindung in Hollywood", sagt ein Brancheninsider "US Weekly". "Meghan hat ein neues Team um sich herum, und sie haben eine Strategie entwickelt, welche Medien die größte Wirkung haben könnten." Wer aber glaubt, Meghan könne bald wieder in andere Rollen schlüpfen, dürfte enttäuscht sein. "Es ist noch nichts fixiert, aber am vielversprechendsten scheint es für alle zu sein, dass Meghan und Harry durch Dokuserien auf wichtige Themen aufmerksam machen und Spendengelder sammeln", heißt es.

Erst im Mai wurde bekannt, dass Meghan fortan mit der Hollywood-Agentur WME zusammenarbeiten würde. CEO der Agentur ist Branchen-Größe Ari Emanuel. Auf ihm basiert lose die Figur des Ari Gold in der Hit-Serie "Entourage".

Sie müssen Geld verdienen

Wie es für Meghan und Harry in Zukunft weitergehen könnte, wird seit einiger Zeit diskutiert. Mit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus haben es sich die beiden mit vielen Menschen verscherzt. Auch ihr Deal mit Spotify endete eher enttäuschend. In ihrem Interview mit "The Cut" deutete Meghan bereits im vergangenen Jahr an, auf die Produktionsseite von Hollywood wechseln zu wollen. "Bei Drehbüchern wollen wir darüber nachdenken, wie wir (...) etwas Lustiges machen können! Es muss nicht immer so ernst sein. Wie eine gute Liebeskomödie. Vermissen wir die nicht? Ich vermisse sie so sehr", erklärte sie. "Ich habe 'Harry und Sally' wahrscheinlich eine Million Mal gesehen. Und all die Julia Roberts Liebeskomödien. Die müssen wir wieder sehen", betonte die Herzogin.

Doch nicht nur das: Angeblich hat sich Meghan bereits ein Instagram-Profil mit dem Namen "Meghan" gesichert. Dem Profil ohne Post folgen bereits über 120.000 Menschen. Auch hier könnte sich eine lukrative Plattform ergeben. Eines ist sicher: Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Zukunft der Sussexes auf Hochtouren. Denn eine Bedingung ihres royalen Austritts war es, selbst und unabhängig Geld zu verdienen.

Quelle: "US Weekly" / "The Cut"

