Es sind Schnappschüsse aus dem privaten Familienalbum: Herzogin Meghan auf dem Schoß ihres Vaters Thomas Markle, gemeinsam mit ihrer Mutter Doria Ragland beim Picknick oder als junges Mädchen im Bikini. Entstanden sind sie in den Achtzigern in Los Angeles, wo die Frau von Prinz Harry am 4. August 1981 geboren wurde und aufgewachsen ist. Markles Eltern trennten sich, als sie zwei Jahre alt war und ließen sich 1988 scheiden.

Sie wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter Doria Ragland im San Fernando Valley, einem Vorort von Los Angeles, auf. Über ihre Mutter sagte Meghan einmal, sie sei ein Freigeist mit Dreadlocks und Nasen-Piercing. Das Verhältnis der beiden Frauen zueinander gilt als sehr eng. Ragland dürfte sicher auch dabei sein, wenn Meghan in ihrem neuen Zuhause in Montecito nun mit Ehemann Prinz Harry und den beiden Kindern Archie und Lilibet ihren 42. Geburtstag feiert.