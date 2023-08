"Come on Barbie, let's go Party": Meghan feierte eine Geburtstagsparty ohne Harry

Royals "Come on Barbie, let's go Party": Meghan feierte eine Geburtstagsparty ohne Harry

von Christina Klein Am 4. August wurde Meghan 42 Jahre alt. In der Woche vor ihrem Geburtstag gab es verschiedene Events, doch bei einem Party-Abend fehlte jemand ganz entscheidendes: ihr Ehemann Prinz Harry.

Seit dem 20. Juli ist der lang erwartete "Barbie"-Film in den Kinos, der vor allem für Feminismus stehen soll. Viele Frauen konnten den Release kaum erwarten und besuchten schon in den ersten zwei Wochen das Kino, so auch Herzogin Meghan.

Anlässlich ihres Geburtstags soll die Herzogin am vergangenen Montag ihre Freundinnen um sich versammelt haben, um einen legendären Abend zu verbringen. Zuerst lud die ehemalige Schauspielerin in ein Restaurant ein, bevor es in Santa Barbara ins Kino ging und sie gemeinsam den "Barbie"-Film im Kino schauten. Unter den Gästen war ihre Nachbarin Portia De Rossi und viele weitere Frauen.

Nach dem Kinobesuch fand sich die illustre Gruppe noch im Ysidro Ranch Hotel ein, so eine Quelle gegenüber dem Promi-Portal "Page Six". Hier zelebrierten sie wenige Tage vor dem eigentlichen Geburtstag Meghans Ehrentag. Sie machten Fotos mit anderen Gästen und einer anwesenden künftigen Braut soll die Herzogin "Viel Glück" gewünscht haben. Doch einer fehlte bei diesem Event, von Prinz Harry war weit und breit keine Spur.

Den Prinzen sah man jedoch am vergangenen Mittwochabend. Anlässlich eines Geburtstagsdinners für Meghan fand sich das Ehepaar in Begleitung von Meghans engen Freunden Heather Dorak und deren Ehemann Matt Cohen in einem edlen italienischen Restaurant ein. Das in Montecito gelegene "Tre Lune" ist für "köstliche, einfache Gerichte der italienischen Küche" bekannt. Auf der Karte findet man von einer 15 Dollar teuren Minestrone, bis hin zu Pasta um die 30 Euro oder auch Filet Mignon für mehr als 60 Dollar alles, was das Herz begehrt.

Herzogin von Sussex Vom Nummern-Girl zur Herzogin: So hat sich Meghan über die Jahre gewandelt 1 von 31 Zurück Weiter 1 von 31 Zurück Weiter Bevor Meghan Markle Hollywood-Luft schnupperte und später zur Herzogin wurde, musste sie 2006 im TV klein anfangen: als Nummern-Girl in der Spielshow "Deal or No Deal". Eine Erfahrung, auf die sie später mit gemischten Gefühlen zurückblickte. "Ich war dankbar für den Job, aber nicht dafür, wie ich mich dabei gefühlt habe. Nämlich ... nicht klug. Übrigens war ich von klugen Frauen umgeben, die mit mir auf der Bühne standen", sagte sie in einer Folge ihres Podcasts "Archetypes". "Aber das war nicht der Grund, warum wir dort waren. Und am Ende ging ich mit einem flauen Gefühl im Magen nach Hause, weil ich wusste, dass ich so viel mehr war als das, was auf der Bühne objektiviert wurde." Mehr

Herzogin Meghan trug am Mittwochabend ein legeres Bandeau-Schlauchkleid mit breiten schwarz-weißen Streifen von Posse für rund 220 Euro sowie eine Clutch von Cult Gaia, dazu trug sie flache Sandalen – der "Daily Mail" liegen die Bilder vor. Prinz Harry wartete in einer hellen Hose und einem hellblauen Hemd auf.

+++ Lesen Sie auch +++

Königlicher Scherz: Angela Kelly spielte der Queen einen Streich

Prinz Harry ist emotional abhängig und sehr bedürftig, sagt eine Expertin

Prinz Harry und Prinz William sollen schon vor Meghan Markle Rivalen gewesen sein

Quellen: Page Six, Elle, Mirror