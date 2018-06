Herzogin Meghan (36) scheint in ihrem neuen Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie angekommen zu sein. Denn nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) rufen auch schon die royalen Pflichten. Am Donnerstag, den 14. Mai, reist sie demnach nach Chester. Es ist jedoch nicht ihr Ehemann, der die ehemalige "Suits"-Schauspielerin auf ihrer Reise begleitet, sondern dessen Großmutter, Queen Elizabeth II. (92).

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, werden die beiden Royal-Damen dabei auf ganz altertümlichem Weg in den Nordwesten Englands reisen - nämlich per Schienenverkehr. Der königliche Zug stammt aus dem Jahr 1842 und entstand unter der Regentschaft von Königin Victoria (1819-1901). Queen Elizabeth II. nutzt das Schienenfahrzeug gerne, um in der Nacht von A nach B zu kommen. Die Ausstattung des Zuges spricht schließlich für sich.

Mehr Luxus als in der Limo

Ganze 23 Meter soll der persönliche Salon-Wagon der britischen Monarchin lang sein. Dieser biete demnach ausreichend Platz für ein Sofa, mehrere Sessel sowie einen Esstisch und natürlich ein Bett, das jedoch nur 90 Zentimeter schmal sein soll. Es heißt, Doppelbetten gäbe es im royalen Zug keine. Weiter grenze an das in Pastelltönen gehaltene Schlafabteil ein Badezimmer inklusive Badewanne. Keine glamourösen Armaturen, aber dennoch mehr Luxus als in einer Limousine jemals geboten werden könnte.

Im vergangenen Jahr nutzte die Königsfamilie den royalen Zug, der aus neun Wagons besteht, ganze 14 Mal, was die britischen Steuerzahler laut " Daily Mail" rund 900.000 Pfund (etwa eine Million Euro) gekostet haben soll. Für Herzogin Meghan wird es kommenden Donnerstag der erste alleinige Auftritt an der Seite der Queen sein. Ihre Ankunft wird am frühen Morgen an der Runcorn Station erwartet.