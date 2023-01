von Christina Klein Der Moment, wenn man seiner Familie sagt, dass man Nachwuchs erwartet, ist wohl für alle ein ganz besonderer. So auch für Prinz Harry und Herzogin Meghan, wie der Ex-Royal in seinen Memoiren schreibt.

Prinz Harry und die Schauspielerin Meghan Markle lernten sich im Juni 2016 kennen und lieben. Im November 2016 bestätigte der Prinz die Beziehung zu der "Suits"-Darstellerin offiziell und keine zwei Jahre nach dem ersten Treffen, im Mai 2018, heirateten sie. Kurz darauf war Meghan mit dem ersten gemeinsamen Kind der beiden schwanger. Archie kam im Mai 2019 auf die Welt. In seinen Memoiren "Spare" (auf Deutsch "Reserve") schildert Prinz Harry den Moment, in dem er seinem Bruder Prinz William von der Schwangerschaft erzählte.

Prinz Harry teilte seinem Bruder während der Feierlichkeiten der Hochzeit ihrer Cousine Prinzessin Eugenie im Herbst 2018 in der St. George's Hall mit, dass er Onkel werden würde. Der Herzog von Sussex schreibt, dass sie sich in einer Kammer abseits befunden hatten. "Wir waren in einem großen Raum, mit Rüstungen an den Wänden", schreibt Harry, "Ein seltsamer Raum, ein seltsamer Moment".

Prinz Harry flüsterte seinem Bruder, dass er Onkel wird

Abseits des offiziellen Geschehens soll Prinz Harry seinem großen Bruder dann geflüstert haben, dass er und Meghan Nachwuchs erwarten. Über die Reaktion Prinz Williams berichtet er: "Er lächelte und sagte, wir müssen es Kate sagen." Harry erinnert sich, dass seine Schwägerin, damals aber gerade beschäftigt war. Doch Prinz William soll darauf bestanden haben, dass sie die gute Nachricht sofort weitergeben.

Als sie die heutige Prinzessin von Wales dann zu packen bekamen und ihr die frohe Botschaft überbrachten, soll sie breit gelächelt und herzlich gratuliert haben. Danach stellte sich bei Prinz Harry Erleichterung ein: "Sie haben beide genau so reagiert, wie ich es mir erhofft hatte – wie ich es mir gewünscht hatte."

Herzogin Meghan überraschte Harry mit der Schwangerschaft

Prinz Harry berichtet in seinem am 10. Januar erscheinenden Buch auch darüber, wie er selbst davon erfuhr, bald Vater zu werden. Als Meghan eine Reihe an Schwangerschaftstests zu Hause machte, schlief Prinz Harry währenddessen ein. Als er aufwachte, hatte Meghan die Tests neben ihm auf dem Nachttisch aufgereiht.

Auf seinem Nachttisch steht immer eine "blaue Schachtel mit den Haaren meiner Mutter" so schreibt er es in seinem Buch. Der Herzog spürte in diesem Moment seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, neben sich, so sagt er. "Mal sehen, wie Mama diese Situation beeinflussen kann", schrieb er, bevor er sah, dass die Tests positiv waren. "Ich dachte: 'Danke, Mama'". Mittlerweile hat das Paar auch noch eine kleine Tochter, die im Juni 2021 das Licht der Welt erblickte.

