von Luisa Schwebel In ihrer viel besprochenen Netflix-Doku zeigte Herzogin Meghan, wie sie zum ersten Mal vor der Queen einen Knicks machte. Sie habe nicht gewusst, wie sie sich verbeugen solle, behauptete sie. Doch das kann so nicht stimmen.

Es war eine der Aufreger-Szenen in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" und ein Moment, über den Meghan-Hasser und Meghan-Fans wild diskutierten: Harry und Meghan sitzen gemeinsam auf einem Sofa, als die Herzogin kichernd eine übertriebene Verbeugung nachahmt und dann sagt: "Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Eure Majestät. Wie, war das okay? Es war so intensiv. Ich wusste nicht, was ich tat!"

Herzogin Meghan: "Suits"-Szene zeigt, wie sie knickst

Im Zentrum der Debatte stand die Frage: Hat sich Meghan über die verstorbene Queen lustig gemacht? Dass sich auch die engsten Familienmitglieder vor Queen Elizabeth II. verbeugen, beziehungsweise knicksen mussten, gehörte unter anderem zu den Dingen, die Meghan überraschten. Und so war das erste Aufeinandertreffen mit der verstorbenen Monarchin eine Herausforderung für die Amerikanerin.

Womöglich machte sie sich mit dem Nachahmen der Bewegung über sich selbst lustig, doch auf einige Zuschauer wirkte es so, als veräppele die Amerikanerin ausgerechnet die Queen. Dass Prinz Harry nicht in das Lachen seiner Frau mit einstimmte, galt einigen als eindeutiges Indiz für seine Missbilligung. Ob Meghan nun die Queen auf den Arm nahm oder nicht, wird wohl im Auge des Betrachters bleiben.

Doch in der Tat kann die Herzogin nicht glaubhaft behaupten, sie habe nicht gewusst, wie man richtig knickst. In den Sozialen Medien geht derzeit in Clip viral, der das Gegenteil zeigt. Er zeigt eine Szene aus der Anwaltsserie "Suits", in der die 41-Jährige jahrelang eine Hauptrolle bekleidete. Darin ist zu sehen, wie Herzogin Meghan in ihrer Rolle Rachel vor einem Kollegen im Büro einen Knicks macht. Keine übertriebene Verbeugung, kein gesenkter Kopf, sondern ein Knicks, wie man ihn von weiblichen Royals kennt. Für Meghan-Kritiker ist der Clip ein Beweis für ihr vermeintlich respektloses Verhalten.

Die Wahrheit ist jedoch: Die meisten Meghan-Hasser brauchen für ihre Ablehnung keine Beweise. Für sie ist die Amerikanerin ohnehin die Schuldige an dem royalen Drama.

