von Tina Pokern Das war's schon wieder: Spotify und Meghan und Harry trennen sich. Der Podcast "Archetypes" bekommt keine zweite Staffel.

Zwei Tage dauerte es, dann führte "Archetypes" die Podcast-Bestenlisten in den USA, Irland, Australien, Neuseeland, Kanada und sogar im Vereinigten Königreich an. Es kamen Gäste wie Mariah Carey und Paris Hilton. Trotzdem ist jetzt schon wieder Schluss. Spotify setzt das gemeinsame Projekt ab, eine zweite Staffel wird es auf dem Streamingportal nicht geben. Das gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Man habe sich einvernehmlich getrennt, heißt es.

"Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, sich zu trennen und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben", zitiert unter anderem das "People"-Magazin aus dem Statement der Produktionsfirma des Paares. Ursprünglich war eine mehrjährige Partnerschaft geplant gewesen. Gemeinsam wollte man, so wurde es 2020 angekündigt, "durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte eine Community aufbauen".

Aus für Podcast "Archetypes"

"Archetypes" kam bei den Zuhörern gut an, wurde 2022 sogar mit einem People's Choice Award ausgezeichnet. Warum der Podcast trotzdem nun eingestellt wird, ist nicht bekannt. Anfang Juni hat Spotify allerdings bekanntgegeben, die Podcast-Strategie neu ausrichten zu wollen. Angekündigt wurde, dass im Zuge dessen rund 200 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen. Passt "Archetypes" nicht mehr ins neue Konzept? Oder wurde der Podcast den Erwartungen nicht gerecht? Denn nach seinem Höhenflug zum Podcaststart war das Format in den Charts zeitweise regelrecht abgestürzt.

"Das Team hinter 'Archetypes' ist weiterhin stolz auf den Podcast, den es bei Spotify geschaffen hat", sagte ein Vertreter von WME, der Künstleragentur, bei der Herzogin Meghan Anfang des Jahres unterschrieben hat zum "Wall Street Journal". Abgeschlossen ist das Projekt "Archetypes" mit dem Abschied von Spotify aber wohl nicht. Wie er verriet, entwickle Meghan weitere Inhalte für das 'Archetypes'-Publikum – "auf einer anderen Plattform".

Einen ersten Hinweis darauf, dass "Archetypes" auf Spotify ein Auslaufmodell sein könnte, gab Meghan bereits in der letzten Folge des Podcasts, die im November 2022 veröffentlicht wurde. Schon damals sprach sie davon, dass an anderen Möglichkeiten gearbeitet werde, das Gespräch fortzusetzen, sprach aber zeitgleich einen Dank an die Zuhörer aus, der bereits wie ein Abschied anmutete. "Danke, dass ihr mir zugehört und mit mir gelernt habt", sagte sie. "Das war befreiend und heilend, und es hat Spaß gemacht."

Quelle: People, The Wall Street Journal, The Guardian, mit Material von Spoton