Sie ist guter Hoffnung - und selten passte diese Redewendung wohl so gut, wie in ihrem Fall: Hilaria (36) und Alec Baldwin (62, "A Star Is Born") erwarten wieder ein Baby. Nach zwei dramatischen Fehlgeburten (November 2019, April 2019), die sie nicht vor der Öffentlichkeit verbargen, ist die Yoga-Expertin wieder schwanger. Wie zuvor auch schon, teilte sie die schöne Nachricht via Instagram mit ihren Followern. Diesmal überließ sie "das Sprechen dem Baby".

"Ton an... Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen. Ich habe gerade die großartige Nachricht erhalten, dass bei diesem kleinen Zwerg alles in Ordnung und alles gesund ist. Ich wollte dies mit euch teilen. Auf ein Neues", kommentiert sie ein Video, auf dem sie ein Ultraschallgerät an den Bauch hält.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar und seit 2012 verheiratet und haben bereits vier gemeinsame Kinder: Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) und Noch-Nesthäkchen Romeo wird im Mai zwei Jahre alt. Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66) Tochter Ireland Baldwin (24).