Zwei Fehlgeburten innerhalb eines Jahres musste Hilaria Baldwin (36) verarbeiten, mittlerweile ist sie erneut schwanger. Dem Kind, das sie im November 2019 verlor, widmete Baldwin nun emotionale Worte. Bei Instagram schreibt sie zu einem Video, das im Wind wehende Blümchen zeigt: "Heute wäre dein Geburtstermin gewesen und wir wollten dich so gerne kennenlernen. Ich hatte Angst davor, dass dieser Tag kommt - jetzt ist er da und ich werde stark sein." Weiter schreibt sie an ihr ungeborenes Kind, dass es immer geliebt werde und sie jeden Tag an es denke. "Mommy liebt dich, mein süßes Mädchen."

Sie erwartet ihr fünftes Baby

Hilaria und ihr Mann, Schauspieler Alec Baldwin (62, "Wenn Liebe so einfach wäre") erwarten momentan Baby Nummer fünf. Das Paar, das seit 2011 zusammen und seit 2012 verheiratet ist, hat bereits die Kinder Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) und Romeo (bald 2). In ihrer jetzigen Schwangerschaft scheint alles gut zu verlaufen. Bei Instagram schrieb sie, dass "bei diesem kleinen Zwerg alles in Ordnung und alles gesund ist."