Hilaria Baldwin (36) und Schauspieler Alec Baldwin (62) erwarten wieder ein Baby. Nach zwei Fehlgeburten ist die Anspannung natürlich groß, zumal das Ehepaar mit seinen vier Kindern die Corona-Isolation auf dem Land verbringt. Aus diesem Grund kann die Schwangere seltener zu medizinischen Checks fahren, als sie es sonst wohl tun würde, wie sie unlängst in einer Insta-Story preisgab. Nun war es aber wieder soweit, die Yoga-Spezialistin machte sich auf den Weg nach New York. "Ich fahre heute in die Stadt, um nach dem Baby zu sehen. So eine verrückte Erfahrung", ließ sie ihre Follower in einer Insta-Story wissen.

Nur zwei Stunden später teilte sie ihren 751.000 Abonnenten das Ergebnis mit: "Alles lief fantastisch bei meinen Terminen. Dem Baby geht es wunderbar", so die gute Nachricht. Die Erleichterung war offenbar so groß, dass Hilaria Fotos ihrer vier damals neugeborenen Kinder postete und dazu schrieb: "Ich bin gespannt, wie dieses Baby aussieht. Ich habe heute einen kleinen Eindruck davon beim Ultraschall bekommen. Ich versuche herauszufinden, WEM dieses Baby ähnelt."

Große Hoffnung nach zwei Fehlgeburten

Dass nach zwei dramatischen Fehlgeburten (November 2019, April 2019) wieder ein Baby unterwegs ist, hatte Hilaria Baldwin Anfang April mit einem Video bekanntgegeben. Darin ist zu sehen, wie sie ein Ultraschallgerät an den Bauch hält - zu hören sind die Herztöne des Ungeborenen. "Ton an... Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen", schrieb sie dazu.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar und seit 2012 verheiratet und haben bereits vier gemeinsame Kinder: Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) und Noch-Nesthäkchen Romeo wird im Mai zwei Jahre alt. Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66) Tochter Ireland Baldwin (24).