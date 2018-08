Hilaria Baldwin postet auf Instagram regelmässig kurze Fitnessclips, in denen die sexy Yogalehrerin selber zu sehen ist. Hilaria ist mit Hollywood Schauspieler Alec Baldwin verheiratet und hat 4 Kinder.



Die Fitnessvideos stehen mit all dem im Zusammenhang, sie schwört nämlich auf kurze kleinere Übungen bei jeder Gelegenheit. So macht sie das in ihren Videos auch.



Eines ihrer Videos ist den Usern jetzt ganz besonders aufgefallen…die Übung soll für besseren Sex und einen flacheren Bauch sorgen. Hilaria spricht damit Frauen nach der Geburt an. Denn so soll die dann mitgenommene Beckenbodenmuskulatur gestärkt werden.