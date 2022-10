Hilaria und Alec Baldwin haben erneut Zuwachs bekommen. Jetzt veröffentlichte die siebenfache Mutter ein Bild mit der gesamten Familie.

Seit einigen Tagen ist Hilaria Baldwin (38) eine siebenfache Mutter. Jetzt teilte sie auf ihrem Instagram-Account das erste gemeinsame Foto der XXL-Familie. Darauf zu sehen neben Ehemann Alec Baldwin (64) und der Neugeborenen Ilaria: die gemeinsamen Kinder Carmen (8), Rafael (7), Leonardo (5), Romeo (4), Eduardo (1) und Lucia (ebenfalls 1), das per Leihmutter das Licht der Welt erblickte. Zu dem Family-Schnappschuss schrieb Baldwin: "Unser erstes Foto mit der kleinsten Baldwin! Was für ein Baldwinito-Dream-Team!"

Eine fehlte jedoch in der Riege: Alec Baldwins älteste Tochter Ireland Baldwin (26), die er aus seiner Ehe mit Kim Basinger (68) hat. Doch auch für sie hatte Hilaria ein paar Worte übrig: "Ireland, du wirst vermisst und geliebt", schrieb sie zu ihrem Post. Am Samstag, den 24. September, gab die Yogalehrerin ebenfalls via Instagram die Geburt ihrer jüngsten Tochter bekannt. Zu einem kurzen Video, das sie mit dem frisch geborenen Baby auf der Brust zeigt, schrieb sie: "Sie ist da! Wir sind so aufgeregt, euch unseren kleinen, wahr gewordenen Traum vorzustellen."