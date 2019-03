US-Star Hilary Duff (31, "Sparks") brachte vor fünf Monaten ihre Tochter Banks Violet Bair zur Welt. An das ziemlich nasse Wiegenfest erinnert sie nun mit einem rührenden Video von der Wassergeburt, das sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. "Ich habe mich lange gefragt, ob ich dieses Video überhaupt teilen möchte, da es extrem persönlich ist...", beginnt sie ihren Kommentar zu den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen sie noch im Wasserbecken zu sehen ist, das frischgeborene Töchterchen im Arm.

"Es war so absolut schön und bereichernd (und schockierend), wie wir uns nach der Geburt meines kleinen Mädchens zum ersten Mal umarmt haben... Ich glaube, dass sie 'gute Arbeit Mama, wir haben es zusammen geschafft' gesagt hat", beschreibt sie die ersten Momente. Allein waren Mutter und Tochter bei der Geburt natürlich nicht, und so erinnert sie in ihrem Post auch an die Unterstützung - nicht nur durch den Vater ihrer Tochter: "Matt war so sicher und ruhig, meine Mama und meine Schwester waren da, um mich anzufeuern, und natürlich meine Geburtsengel, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, und der große Bruder (unten tief in seinen Legos vergraben)."

Sie könne nicht glauben, dass dieser Tag erst vor fünf Monaten gewesen sei, schreibt sie weiter. "Es scheint, als wäre B schon immer hier bei uns gewesen. Die Zeit vergeht so schnell.... sie hat gestern Avocado probiert!", so Duff, die sich gesegnet fühlt "für dieses hektische Leben und alle Menschen darin".

Der Vater der kleinen "B" ist Musiker Matthew "Matt" Koma (31). Die beiden sind seit 2017 ein Paar. Duffs Sohn, Luca Cruz Comrie (7), stammt aus ihrer Ehe (2010-2016) mit dem Ex-Eishockeyspieler Mike Comrie (38).