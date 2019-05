Schauspielerin Hilary Duff (31, "She Wants Me") hat einen schönen Tag mit ihrer Familie genossen. Mit an Bord waren Freund Matthew Koma (31) und Sohn Luca Cruz (7). Lediglich Töchterchen Banks Violet, die im Oktober zur Welt kam, blieb ausnahmsweise mal daheim, wie sie auf Instagram schreibt, und nennt die Kleine liebevoll "Entlein". Ebenso postete ihr Freund ein ähnliches Bild, allerdings in Farbe.

Mit Koma, dem Sänger der Indie-Rock-Band "Winnetka Bowling League", ist Duff seit Januar 2017 in einer Beziehung. Vergangenes Jahr im Juni gaben die beiden die Schwangerschaft bekannt. Freund Matthew ist vielen Leuten bekannt, ohne dass sie es wissen: Er steckt hinter einigen Vocals von Stars wie Hardwell, Sebastian Ingrosso oder auch Tiësto. Duffs Sohn ist aus der Ehe mit dem Eishockey-Profi Mike Comrie (38).