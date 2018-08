Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (44, "Million Dollar Baby") hat ihren Freund, den Unternehmer Philip Schneider, geheiratet. Das berichtet die US-amerikanische "Vogue" zusammen mit romantischen Hochzeitsbildern. Die Zeremonie fand demnach in den Redwoods in Kalifornien statt. "Es war zeitlos. Man kann es einfach nicht anders beschreiben", erzählte Swank dem Modemagazin.

"Ich bin überwältigt vor Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, den Mann meiner Träume geheiratet zu haben und all die Leute, die wir beide lieben, in einem so bedeutungsvollen Umfeld zu sehen. Es war wirklich wie ein wahrgewordener Traum", beschreibt die Schauspielerin ihren Hochzeitstag weiter.

Für ihre Hochzeit in der Natur hatte Swank ein elegantes Brautkleid von Elie Saab gewählt. Es bestand aus 25 Meter Spitze, acht Metern Seidenchiffon und sechs Meter Organzaseide. "Ich wollte etwas Romantisches, das sich so zeitlos anfühlt wie der Redwood-Hain, in dem wir heiraten wollten", erzählte Swank über die Vorstellungen von ihrem Brautkleid.

Die beiden hatten sich 2016 im Urlaub in Colorado verlobt, ihre Beziehung aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit gehalten.