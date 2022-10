Hilary Swank erwartet derzeit Zwillinge. Auf Instagram präsentiert die werdende Mutter stolz ihren Babybauch.

Hilary Swank (48) hat unlängst im US-Fernsehen verkündet, dass sie im Alter von 48 Jahren erstmals Mutter wird. Die Oscarpreisträgerin und ihr Ehemann, der Unternehmer Philip Schneider, erwarten sogar Zwillinge. Auf Instagram präsentierte die Schauspielerin nun erstmals ihre Babykugel in einem Clip aus mehreren Fotos.

Swank trägt ein ärmelloses Chiffonkleid mit floralen Prints und legt ihre Hände stolz auf ihren schon leicht gewölbten Bauch. Die werdende Mutter strahlt nur so in die Kamera. "Demnächst... in der Doppel-Ausgabe", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Stars gratulieren

In den Kommentaren sind bereits reihenweise Glückwünsche von Schauspielkolleginnen zu lesen. "Yeah, Babys!", schwärmt etwa Chelsea Handler (47). "Was was was!!! Yeah, Glückwunsch meine Liebe", schreibt Kate Hudson (43). Debra Messing (54) ist ebenfalls außer sich: "Waaaaas?!?! Hilary!!!!! Ich freue mich so für euch zwei!!!!!"

Ihre ersten Kinder

Swank ist unter anderem bekannt für Filme wie "Million Dollar Baby" und "Boys Don't Cry", für die sie jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Nach rund zwei gemeinsamen Jahren hatten sich die Schauspielerin und ihr heutiger Ehemann Schneider 2018 das Jawort gegeben. Die Zwillinge sind die ersten Kinder des Paares.