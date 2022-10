Hilary Swank und Emmy Rossum spielten 2014 gemeinsam in "You're not You"

Voller Stolz hat Hilary Swank verkündet, dass sie Zwillinge erwartet, die im April zur Welt kommen sollen. Dass die Schauspielerin bereits 48 Jahre alt ist, sorgte im Netz prompt für Kritik.

Es sei etwas, was sie schon "eine lange Zeit wollte", erklärte Hilary Swank bei "Good Morning America" vor wenigen Tagen und zeigte stolz ihre kleinen Babybauch. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Philip Schneider erwarten Zwillinge. Auch auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich Swank mit Bauch und verkündete die Nachricht.

Hilary Swank schwanger mit 48 Jahren

In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Stars und Freunde der Oscar-Preisträgerin. Doch neben vielen positiven Kommentaren gab es auch negative. Denn Swanks Alter scheint manch einem ein Dorn im Auge zu sein. "Bist du nicht 50 Jahre alt oder so?", fragte einer die 48-Jährige und motzte dann noch: "Du wirst in deinen 70ern sein, wenn sie das College abschließen. Und nur vielleicht erlebst du ihre Hochzeit."

Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Schauspielerin und Swanks Co-Star Emmy Rossum schrieb nur drei Buchstaben – allerdings mit eindeutiger Botschaft: "GFY", eine Abkürzung für "Go f*** yourself".

Emmy Rossum verteidigt sie gegen Kritik

In den Kommentaren monierten einige Nutzer das hohe Alter der werdenden Mutter. Eine Userin kritisierte, Swank solle auch darüber sprechen, wie genau sie schwanger werden konnte. Ob sie beispielsweise Eizellen eingefriert habe. "Oder wollen Sie jungen Frauen sagen, dass sie mit der Familiengründung warten können, bis sie 48 sind? Denn die haben bestimmt nicht dieselben Mittel und Finanzen wie Sie", schrieb sie und trat damit eine Diskussion los. "Sie ist es niemandem schuldig, ihre persönliche Schwangerschaftshistorie zu erzählen", antwortete ein Fan. "Das ist einfach nur unhöflich und ehrlich gesagt nicht Ihr Problem", sagte ein anderer.

Swank selbst nennt ihre Schwangerschaft ein "totales Wunder". Zwillinge kommen sowohl in ihrer als auch in der Familie ihres Ehemannes vor. Die Wahrscheinlich für eine Zwillingsschwangerschaft ist in einem solchen Fall deutlich größer. Noch besonderer für die Schauspielerin: Stichtag der Babys ist ausgerechnet der Geburtstag ihres Vaters, der vor gut einem Jahr starb.

