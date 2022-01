Der Schauspieler Hinnerk Schönemann hat gerade einen super Lauf. Acht Millionen Zuschauer haben seine Serie "Nord bei Nordwest" eingeschaltet. Wenn Schönemann nicht dreht, ist er Bauer. Wir haben ihn einen Tag auf seinem Hof besucht – und mit Hand angelegt.

Direkt vor mir hat Hinnerk Schönemann einen umgelegt. Mit einer Kettensäge! Und zwar einen Baum. Er darf das. Denn es ist sein Wald, in dem er hier gerade sägt. Die Bäume stehen zu dicht. Und außerdem braucht Schönemann Holz für seinen neuen High-Tech-Ofen. Der beheizt sein Haus. Wenn der Schauspieler nicht dreht, ist er ein bekennendes Landei. Mit seiner Frau lebt er als Gelegenheits-Bauer in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Plau am See. Einen Tag lang durften wir ihn auf seinem Hof besuchen - und mit Hand anlegen. "Gibt hier ja immer was zu tun", sagt Schönemann. Den Namen des Dorfs möchte er nicht gedruckt sehen: "Es gucken schon genug Leute über den Zaun", die irgendwann erfahren haben, dass hier dieser Schauspieler lebt.

Schönemann ist häufig im TV zu sehen. Zum Beispiel in den sehr erfolgreichen Serien "Nord bei Nordwest", und "Marie Brand". In beiden spielt er Polizisten. Etwas linkische, aber im Zweifelsfall zupackende Eigenbrödler mit großem Herzen. Diese Figuren verkörpert er so gut wie kaum ein anderer. Vielleicht, weil er selber ein wenig so ist. Schönemann ist scheu. Rote Teppiche hasst er. Nie sieht man ihn auf Partys oder TV-Galas. "Öffentliche Veranstaltungen sind die Hölle für mich", sagt er. "Ich drehe gern. Hab' Spaß am Set. Ich mag die Kollegen. Aber wenn die Kamera aus ist, brauch ich meine Ruhe. Ich gehe nie nach dem Dreh noch mit einen trinken. Das brauche ich nicht. Ich war schon immer gern allein." Smalltalk ist überhaupt nicht sein Ding. Auch Feste meidet er. "Mehr als zwei Leute auf einmal machen mich unruhig. Wenn ich mich zu einer Geburtstagsfeier schleppe, bin ich froh, wenn ich nach zwanzig Minuten wieder gehen kann."

Ein scheuer Star, der seine Auszeiten braucht

Am liebsten ist Schönemann zu Hause. Auf seinem Hof. In dem Dorf, in dem er selber groß wurde. Damals in der DDR. Als er vier Jahre alt war, zogen seine Eltern, beide Ärzte, hierher. Mitten in die Pampa. Aber als sowohl sein Stiefbruder als auch ein Onkel und eine Tante wegen kritischer Äußerungen ins Gefängnis kamen, stellte die Familie einen Ausreiseantrag. In einem solchen Land wollte sie nicht länger leben. Der Bruder und die Verwandten wurden von der Bundesrepublik freigekauft, und zwei Jahre vor der Wende durften auch Hinnerk, seinen beiden jüngeren Schwestern und die Eltern die DDR verlassen. Schönemann ging in Hamburg zur Schule. Nach der Wende zog die Familie nach Berlin, wo Schönemann dann Schauspiel an der dortigen Hochschule für Künste studierte. Bereits während der Ausbildung bekam er die ersten kleinen TV-Rollen und wurde zu seiner eigenen Überraschung nach und nach zum TV-Star.

Aber das kleine Dorf von damals blieb immer in ihm. Und zog ihn auf beinahe magische Weise zurück. Und nicht nur ihn. Seine Eltern wohnen ein paar Häuser weiter. Auch zwei Onkels. Seine ehemalige Partnerin, die Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, ist ebenfalls hierher gezogen. Schönemann pflegt außerordentlich entspannte Beziehungen zu seinen Verflossenen. "Wir können Freunde bleiben" ist für ihn mehr als ein netter, platter Spruch. Von den Müttern seiner ersten beiden Kinder lebt er inzwischen getrennt. Er ist wieder verheiratet. Das Paar hat mittlerweile eine gemeinsame Tochter. Das ist aber auch das Äußerste, was Schönemann über sein Privatleben verrät.

Er baute einen Schweinestall zum gemütlichen Haus um

2008 hat er im Dorf seiner Kindheit einen riesigen alten Schweinestall gekauft. Und dazu zehn Hektar Wald und zehn Hektar Wiese. Ein Gutshaus hat es auch mal auf dem Hofgelände gegeben. Aber das musste abgerissen werden. Nur der massive Stall stand noch und weigerte sich, zusammenzubrechen. "Da waren viele Jahre permanent 400 Schweine drin", erzählt Schönemann. "Ein Gebäude voller Gestank, dunkel und dreckig." Andere sahen eine abrissreife Ruine. Schönemann sah ein Zuhause. Seit zwölf Jahren baut er den Stall jetzt nach und nach zu einem Wohnhaus um. Mit großzügigen. Räumen. "Es gab corona-bedingt ein paar Verzögerungen, aber jetzt sind wir endlich fertig", sagt er. Der schwarze, versiegelte Betonfußboden hat ihn allerdings fertiggemacht. Der ist zwar wunderschön, findet Schönemann, "aber wir leben auf dem Land. Da schleppt man ne Menge Dreck rein, und man sieht jeden Fussel. Ich war ununterbrochen am Sauberwischen." Jetzt hat er sich einen Wischroboter zugelegt und ist hellauf begeistert. "Ich liebe das Ding. Der wischt ununterbrochen und alles blitzt. Herrlich!"

Landwirt aus Leidenschaft: Hinnerk Schönemann vor seinem Trecker © Carolin Windel

Die Familie wohnt jetzt in gemütlichen Räumen mit rauem Charme. Wir sitzen beim Gespräch an einem großen Tisch aus alten Deckenbalken. Auf Holzbänken mit Fellen drauf. Schönemann hat den Tisch selbst mitgebaut. Darüber hängt eine Lampe, gefertigt aus der Abdeckung eines Außenborder-Motors. "So was mag ich", sagt Schönemann. "Dinge mit Geschichte." Zu tun hat er immer. Drinnen und vor allem draußen. Da ist er am liebsten, macht Heu, hackt Holz, baut Schuppen, pflegt einen großen Teich. Auf dem Gelände leben die Hunde Fiete und Yella und die Pferde, Pinta, Jonna und Schnurek. Geritten werden sie nicht. "Die sind nur da, um sich wohlzufühlen und von uns gemocht zu werden", sagt Schönemann. Er liebt Tiere, hat auch mal Reptilien gezüchtet, bis er merkte, dass man die eigentlich nie artgerecht halten kann. Rund zwanzig Hühner hat er auch noch. Eine bunte Mischung, darunter gigantische Riesenhühner aus Brasilien, die aussehen wie kleine Dinosaurier.

Er ist einer, der machen muss. Das Unfertige, Spielerische – das ist sein Ding

Gegenüber vom Haus steht die "Black Pearl", eine zweistöckige Piratenburg für die Kinder mit Geheimtür, die Schönemann ebenfalls selbst gebaut hat. Er hat sich eine kindliche Begeisterung für solche Dinge bewahrt. Das Spielerische, Spontane. Und auch Unfertige. Er ist einer, der machen muss. Ein lebender Prozessablauf. Das Statische ist nicht sein Ding. Andere hätten bei der Riesen-Baustelle, die er am Hals hat, Albträume gekriegt. Schönemann macht bereits wieder Pläne. Er hat seine eigene Firma namens "Gorilla Film" gegründet und will bald eigene Filme produzieren.

Der Schauspieler ist ganz im Hier und Jetzt und doch auch immer irgendwie in der Zukunft. Er hat eben viel vor. Hier im Dorf. Und Geld verdienen muss er ja auch noch. Fünf, sechs Filme dreht er im Jahr. "Der Hof und vor allem die Familie sollen nicht zu kurz kommen. Das will ich auf keinen Fall". Wenn Schönemann dreht, fährt er immer donnerstags vom Set los, damit er am Wochenende zuhause ist. Wer mit ihm dreht, weiß das.

Konsequent war er schon immer. "Ich muss mir immer glauben, was ich tue. Vor allem als Schauspieler. Ich habe noch nie was gedreht, was ich eigentlich nicht mochte. Dann sag ich lieber gleich ab. Die Leute vom Film wissen das. Und auch, dass ich dann, wenn ich drehe, hundert Prozent gebe."

"So, dann gehen wir jetzt mal Bäume fällen", sagt Schönemann. Er hat für seinen Geschmack schon zu viel über sich geredet. Wir ziehen Schutzkleidung an und fahren mit seinem Trecker in einen der drei Wälder, die dem Schauspieler gehören. "Helm auf", sagt er, als wir da sind. "Hier muss ausgedünnt werden. Schon mal eine Kettensäge in der Hand gehabt?" "Ist länger her", druckst der Autor dieser Zeilen verlegen und kriegt anschließend die Sänge nicht selber zum Laufen (und später auch nicht wieder aus). Aber das Fällen geht ganz gut. Allerdings hat Schönemann dem leptosomen Herrn vom stern nur eine Art Bonsai zugeteilt. Der wird allerdings gnadenlos und mit grimmiger Entschlossenheit plattgemacht. Schönemann hat derweil drei stattlichere Nadelhölzer umgelegt. Das geht recht flott bei ihm. Schönemann ist mit seiner 47 Jahren beneidenswert fit. Er deutet in den Wald hinein. "Hier muss mindestens noch die Hälfe der Bäume weg, damit die anderen genug Licht und Platz haben. Das mache ich in den kommenden Wochen." Man sieht, dass er sich drauf freut.